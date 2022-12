Laurențiu Reghecampf se întoarce la CSU Craiova? Oferta fabuloasă făcută de patronul Mihai Rotaru în urmă cu câteva momente!

In articol:

Mirel Rădoi a plecat de la CSU Craiova, iar locul lui ar putea fi luat de Laurențiu Reghecampf, în cazul în care antrenorul de la Neftchi Baku ar accepta oferta pusă pe masă de patronul clubului Mihai Rotaru. În vârstă de 47 de ani, tehnicianul este dorit cu ardoare în Bănie, în ciuda faptului că, în sezonul trecut, el a fost pus pe liber fără regrete.

Mihai Rotaru pune la bătaie un salariu de 40.000 de euro pe lună pentru Laurențiu Reghecampf și un bolid de lux

Din ultimele informații prezentate de gsp.ro, Mihai Rotaru i-ar fi promis lui Laurențiu Reghecampf un salariu lunar de 40.000 de euro și un bolid de lux, Bugatti. Antrenorul lui Neftchi Baku și controversatul om de afaceri oltean se vor întâlni la finalul acestei luni, pentru a discuta față în față condițiile revenirii lui „Reghe” în Bănie, scrie presa din Azerbaidjan.

”Mihai Rotaru i-a promis lui Laurențiu Reghecampf un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă o stagiune, un salariu lunar de 40.000 de euro și, drept cadou, un Bugatti, în cazul în care tehnicianul român va reveni la CS Universitatea Craiova, informează azerii de la Sportinfo.az.”, citat de gsp.ro

Laurențiu Reghecampf nu se gândește însă la o revenire în Bănie. ”Nu mă gândesc să plec de la echipă”

De partea cealaltă, Laurențiu Reghecampf neagă orice reîntoarcere la CSU Craiova, mai mult, punctează ideea că are contract cu echipa azeră și nici prin cap nu îi trece să plece în acest moment de la club.

”Am mai fost întrebat despre asta înainte (n.r.- plecare). Nu pot să îi interzic presei să scrie despre mine. Puteți scrie ce vreți despre mine, este dreptul vostru. Eu sunt antrenorul lui Neftchi. Am avut o nouă întâlnire cu cei din conducerea clubului. Am vorbit despre consolidarea echipei.

Din partea mea, nu este nicio problemă. Nu mă gândesc să plec de la echipă în acest moment”, declara Laurențiu Reghecampf în presa din Azerbaidjan, în urmă cu câteva zile.

Laurențiu Reghecampf a fost antrenor la CSU Craiova un an

Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu CS Universitatea Craiova, în luna iunie, pe cale amiabilă, după ratarea obiectivelor impuse de conducerea din Bănie.

„Clubul Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim lui Laurențiu Reghecampf pentru tot ceea ce a realizat la Știința și îi dorim mult succes mai departe”, a anunțat la vremea respectivă CSU Craiova, printr-un comunicat oficial.

Venit în luna iunie 2021 la Craiova, Reghe a calificat echipa în preliminariile Conference League, după ce a ratat pe rând mai multe obiective: a ocupat doar locul 3 în Liga 1 și a fost eliminat în semifinalele Cupei României. 44 de meciuri a adunat Reghecampf pe banca celor de la CSU Craiova: 25 de victorii, 7 remize și 12 înfrângeri.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf la plecarea de la CSU Craiova în vara acestui ani! ”Am avut idei diferite”

În ciuda informațiilor de tot felul apărute în presă la vremea respectivă, conform cărora ar fi fost cauze dincolo de gazon pentru plecarea lui de la CSU Craiova, Laurențiu Reghecampf a preferat să fie rezervat în declarații și să nu creeze seisme în Bănie.

„Întotdeauna când sunt bani la mijloc, când se negociază pentru ceva, durează mai mult. Dar nu mai contează. Niciodată n-a contat acea clauză. Am ajuns la o înțelegere cu Mihai Rotaru și totul este OK. Pe această cale, vreau să le mulțumesc jucătorilor, conducătorilor, fanilor. A fost o experiență intensă și nu mai contează ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cum au decurs negocierile.

Niciodată n-a fost între mine și Mihai Rotaru vreo discuție legată de clauză. Am fost la ședința cu conducerea clubului și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim. Eu știu exact ce se întâmplă la Craiova. Am un respect enorm pentru tot ce înseamnă Sorin Cârțu, dar toate discuțiile avute le-am purtat direct cu Mihai Rotaru. N-a fost nicio problemă între mine și conducerea clubului sau Mihai Rotaru. Am avut idei diferite și, decât să ajungem în diverse situații, am considerat că e mai bine să o luăm pe drumuri diferite”, a declarat Laurențiu Reghecampf, într-o intervenție la Orange Sport.