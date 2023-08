Laurențiu și Lorena riscă să fie descalificați, după ce s-au întâlnit la hotel, în miez de noapte. A ieșit la iveală tot ce s-a întâmplat între ei: „N-aș vrea să o pierd”. George și Irina ar putea părăsi emisiunea, pentru că i-au acoperit

In articol:

Tensiune la cote maxime în ediția de astăzi a emisiunii „Casa Iubirii”. Patru concurenți au așteptat cu sufletul la gură să își primească pedeapsa, după ce au încălcat regulamentul competiției și s-au întâlnit în afara platourilor de filmare. Andreea Mantea, moderatoarea emisiunii, a venit în fața tuturor și a dat vestea șocantă, dezvăluind cine sunt concurenții care riscă descalificarea.

O situație neașteptată a apărut în competiția matrimonială, la scurt timp după ce Lorena și Laurențiu au intrat într-o cunoaștere. Cei doi nu au mai ținut cont de reguli și și-au dat întâlnire, chiar în hotelul în care sunt cazați concurenții emisiunii. Andreea Mantea a făcut anunțul uluitor și le-a spus celorlalți concurenți cine sunt cele două persoane care le-au fost alături Lorenei și lui Laurențiu, în escapada lor. Irina și George știau despre întâlnirea celor doi, însă nu au spus nimic, riscând să părăsească emisiunea.

„Noi știm despre această încălcare de două zile, dar am decis să aflăm toate necunoscutele ecuației, să le facem cunoscute pentru noi, să înțelegem, să probăm că într-adevăr așa este, și să ne asigurăm că vom lua decizia corectă. În momentul în care am început să facem această investigație, am aflat multe lucruri care ne-au surprins, în mod plăcut. O mică parte, ce-i drept, dar suficient de mare încât să vin astăzi aici, în fața voastră, să vă povestesc despre acest fapt. În primul rând, nu am aflat de la terțe persoane, am aflat de la unul dintre cei care au încălcat regulamentul. Adică a venit și ne-a spus că l-a încălcat. De ce a făcut asta o să vă zică chiar el. Lorena și Laurențiu, doi dintre ei. Irina este cea de-a treia și George”, a spus Andreea Mantea, în ediția de astăzi a emisiunii „Casa Iubirii”.

Lorena și Laurențiu de la „Casa Iubirii” au încălcat regulamentul emisiunii și s-au întâlnit în afara platourilor de filmare. [Sursa foto: Captură Video]

De ce au încălcat Lorena și Laurențiu regulamentul competiției

Puși în fața faptului împlinit, Lorena și Laurențiu nu au avut altă opțiune, decât să recunoască adevărul.

Cei doi s-au întâlnit în afara platourilor de filmare, mărturisind că nu și-au putut ține în frâu dorința de a se revedea, chiar dacă știau că ar putea fi descalificați din această cauză. Cei doi au povestit, pas cu pas, cum au comunicat și ce au făcut atunci când s-au revăzut în camera de hotel. Laurențiu a recunoscut că el a inițiat conversația cu Lorena, însă nu ar regreta dacă ar părăsi competiția alături de ea după ce au încălcat regulile, dezvăluind că s-a îndrăgostit de colega lui de platou.

„Laurențiu: Ne-am întâlnit în afara competiției sâmbăta seară, duminică dimineața la hotelul unde suntem noi cazați.

Andreea Mantea: Lorena, te-ai dus la hotelul băieților?

Lorena: Acum, gândindu-mă, nu văd nimic logic, sau ce aș putea să explic rațional, dar pur și simplu îmi doream foarte mult să îl văd pe Laurențiu și am decis să fac lucrul ăsta.

Andreea Mantea: Să înțeleg că ați și comunicat. De când comunicați?

Laurențiu: Atunci am inițiat conversația, sâmbătă. (I-a scris n. red) Că vreau să o văd.

Lorena: Era vorbă să ieșim toate fetele, dar până la urmă nimeni nu a mai ieșit, și am ieșit doar cu Irina și băieții au ieșit și ei, pe partea lor.

Laurențiu: Ne-am apropiat foarte mult și nu știu, poate doar timpul petrecut în casă nu era suficient pentru mine, cel puțin. Îmi doream mult să o văd, atâta tot.

Lorena: Cred că nu era atât de greu să mă convingă, îmi doream foarte mult să-l revăd, nu m-am gândit nicio secundă la consecințe, am decis să fac asta.

Laurențiu: Dacă tot e "Casa Iubirii", am vrut să se știe de la bun început că nu am avut vreun alt interes să îi scriu Lorenei, decât să ne vedem, să îi spun ce simt pentru ea, eu nu aș vrea ca lucrurile astea să se termine când se termină emisiunea, îmi doresc ceva pe viitor cu ea. Eu venit aici pentru dragoste, nu mă interesează premiul cel mare, dacă s-ar pune problema să se descalifice ea, mă descalific și eu, cum am spus, nu mai am alt rost în casă. N-aș vrea să o pierd sau să ne pierdem.(...) Când o văd mă înmoi”, a fost dialogul pe care Andreea Mantea l-a purtat cu cei doi concurenți ai „Casei Iubirii”.