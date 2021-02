In articol:

Laurette este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Deși acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste și are o carieră de succes, de-a lungul timpului, vedeta de televiziune nu a avut parte doar de momente plăcute.

Deși trăia o frumoasă poveste de dragoste cu fostul ei iubit, după ce a apărut pe lume copilul lor, situația dintre cei doi s-a înrăutățit.

La momentul respectiv, tatăl fetiței a decis să se despartă de Laurette.

”Mi-am dorit mult să îmi construiesc o familie. I-am cerut sfaturi mamei mele dacă să păstrez copilul și mi-a spus că „Da”. Iar atunci când s-a născut, a început să se schimbe. Au început problemele și ne-am despărțit. Toată încrederea și iubirea s-au năruit. Și am încercat să lupt singură cu un copil și mi-a fost foarte greu. Acum sunt un om fericit”, a declarat Laurette în cadrul unei emisiuni TV.

Laurette, declarații cutremurătoare

Imediat după ce s-au despărițit, fosta asistentă de televiziune și-a

luat fetița, câteva haine și cățelul și a decis să plece din casa unde stătea. Vedeta susține că a dormit în mașină, iar hainele au stat în autoturism timp de două săptămâni.

Totodată, se pare că frumoasa șatenă a declarat faptul că a apelat la consielere psihologică.

Laurette, dezvăluiri cutremurătoare despre momente cumplite prin care a trecut! "Am dormit în mașină..."

”Când m-am despărțit de tatăl fetiței mele, am plecat cu hainele, copilul și cățelul. Am stat 2 săptămâni cu hainele în mașină, am dormit în mașină. Mi-am sunat cea mai bună prietenă. Nu mai aveam unde să stăm (n.r. cu fetița). Eu am stat 2 zile în mașină, am încercat să mă reculeg. Am spus „Acum, ce fac?” Am fost la psiholog 2-3 săptămâni. Am stat în mașină 2 zile și 2 nopți, m-am dus la prietenă. O parte din haine au rămas în mașină și o parte la ea. O săptămâna am stat în pat. Am stat la ea acasă și am pus pe hârtie ce aș putea face în momentul acela”, a mai spus Laurette.