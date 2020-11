Laurette, dezvăluiri din fosta căsnicie: ”Niciodată n-am fost prinsă că înșel. N-ai cum să mă prinzi”

Laurette [Sursa foto: Instagram]

Laurette a făcut dezvăluiri incredibile, în cadrul unei emisiuni TV. Frumoasa cântăreața a vorbit despre fosta căsnicie și a venit cu declarații bombă! Vedeta i-a surprins pe admiratorii ei atunci când a mărturisit lucruri din viața ei sentimentală. Laurette crede că la baza unei căsnicii reușite și de durată trebuie să stea neapărat atât respectul, cât și situația financiară, care trebuie să fie bună. Vedeta a mai spus și faptul că orice bărbat înșeală, indiferent de femeia perfectă pe care o are acasă.

„Pentru o căsnicie trebuie să existe respect, bărbatul să aibă o situație financiară ok. Orice femeie ai avea acasă, orice bărbat înșeală. Și eu am fost înșelată, toți bărbații pe care i-am avut au înșelat și au spus că tot tu ești soția mea, cu aia a fost așa că na. Sunt și femei care înșeală”, a declarat Laurette în cadrul unei emisiuni TV.

Laurette a fost întrebată, la un moment dat, dacă vreodată a fost prință că-și înșela partenerul. Vedeta i-a lăsat mască pe fanii ei după ce a oferit un răspuns bombă. „Niciodată nu am fost prinsă că înșel, nu ai cum să mă prinzi. M-a bănuit... Până și fostul meu soț. Aveam detectivi în fața casei 24 din 24, adică omul mă urmărea de dimineață până seara non-stop. Nu pot să-ți răspund dacă m-a prins. Nu avea cum să mă prindă, pentru că sunt smart”, a spus Laurette.

Tzanca Uraganul, cucerit de Laurette

Tzanca Uraganul a văzut în Laurette o frumoasă mai exotică care se potrivea cu scenariul unui clip filmat de el. ”A spus că i-a plăcut de mine că sunt mai exotică, el avea piesa asta scoasă, dar eu m-aș potrivi în ea, să cânt cu el. Mi-a trimis melodia, am ascultat-o, am acceptat”. Scurt și la obiect. ”Am făcut filmările într-un penthouse, ne-am amuzat acolo, se și vede. Am comandat mâncare, asta e în acel clip. Na, și glumele noastre, ne-am mai destins. Ideea a venit, așa, pe loc. Ne era foame, am comandat și am zis, hai să facem o filmare! Dar știi că a făcut vreo 200.000 de vizualizări imediat pe Tik Tok? Piesa cred că va apărea săptămâna viitoare, mesajul ei e interesant”, a dezvăluit Laurette. (VEZI CONTINUAREA AICI)