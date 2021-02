Laurette, dezvăluiri emoționante despre părinții ei despărțiți: „Chiar s-au iubit sincer!”

In articol:

Laurette are o poveste de viață impresionantă. Părinții vedetei s-au cunscut în perioada studenției, iar tatăl ei, Christian Atindehou, locuiește în prezent în statul african Benin. Tatăl divei și-a refăcut familia și are acum încă trei copii, însă nu a rupt legătura cu fosta ui iubire din tinerețe și fiica lui.

Recent, mama lui Laurette a suferit o intervenție la ochi, iar fiica ei a decis să îi facă o surpriză care cu siguranță îi va ridica starea de spirit. Vedeta a reușit să îi facă pe cei doi oameni care i-au dat viață să vorbească la telefon.

„Tata🥰# Astăzi mama a suferit o intervenție la ochii, s-a operat am fost lângă ea și am susținut-o moral, așa cum o fac de fiecare dată, chiar dacă știam că și pe mine mă doare atunci când o doare pe ea!! Și-a revenit și este bine, astăzi am vrut să-i fac o surpriză și l-am sunat pe tata să vorbească cu ea. Frumos!! Au râs, au glumit și-au depănat amintiri, dar un singur lucru am înțeles, că ei chiar sau iubit sincer și fără interes, am înțeles că a fost dragoste mare și m-am născut dintr-o iubire mare, recunosc că am plâns, dar în același timp încercam să fiu pozitivă și să râd împreună cu ei, chiar dacă m-a trecut un amestec de sentimente. Am realizat ce dragoste mare după atâția ani de zile și cât de mult sau iubit. Vă iubesc din inimă”, a scris Laurette, pe pagina sa de Instagram.

Laurette i-a pregătit o surpriză de zile mari mamei sale [Sursa foto: Instagram]

Laurette a trecut prin clipe de coșmar după desărțirea de tatăl fetiței sale

Laurette a trecut prin momente cumplite după despărțirea de fostul ei iubit, care

este și tatăl fetiței sale. Fosta asistentă de televiziune a dezvăluit că și-a luat fiica și a fost nevoită să locuiască în mașină.

„Când m-am despărțit de tatăl fetiței mele, am plecat cu hainele, copilul și cățelul. Am stat 2 săptămâni cu hainele în mașină, am dormit în mașină. Mi-am sunat cea mai bună prietenă. Nu mai aveam unde să stăm (n.r. cu fetița). Eu am stat 2 zile în mașină, am încercat să mă reculeg. Am spus „Acum, ce fac?” Am fost la psiholog 2-3 săptămâni.

Am stat în mașină 2 zile și 2 nopți, m-am dus la prietenă. O parte din haine au rămas în mașină și o parte la ea. O săptămâna am stat în pat. Am stat la ea acasă și am pus pe hârtie ce aș putea face în momentul acela”, a dezvăluit Laurette.