Bunicul lui Laurette a fost externat din spital plin de vânătăi

Laurette a semnalat în mediul online o problemă extrem de gravă. Bunicul ei a fost externat din spital și a ajuns acasă plin de vânătăi. Bărbatul a fost internat în spital în urma unui preinfarct, dar multatra susține că vânătăile urâte de pe corp nu sunt singurele motive de revoltă.

Mesajul postat de Luarette pe Facebook, după ce și-a văzut bunicul plin de vânătăi

"Bunicul meu!! Atașez aceste poze să vedeți în ce țară trăim și în ce hal a fost externat după 10 zile de spitalizare în Brăila la spitalul județean. Săptămâna trecută am fost în vizită la bunicul meu care a fost luat cu ambulanța acum câteva zile deoarece a făcut un preinfarct, a venit salvarea. L-a dus la spital, internat. Evident că nimeni din familie nu a fost lăsat să între să-l viziteze, mâncarea este dusa bolnavilor ca la porci, paturi de tot rahatul, nu mai vorbim de mâncare și tratament. În ce tară trăim?

De ce mai plătim asigurare medicală ? Cum să externezi un bătrân în halul acesta ??? Doamne Dumnezeule, ce oameni sunteți ?? Cum ați putut să vă bateți joc de un bătrân în acest fel ??? Mi-e scârbă de sistemul medical românesc. Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu în halul acesta? Ar trebui să răspundă pentru bătaia asta de joc?! (…) Nu am cuvinte !!!Am rămas efectiv socată când l am văzut în starea asta externat. Mulțumim domnului doctor Nițu de la medicală etajul 4 spitalul județean Brăila, unde oameni sunt tratări ca animalele”, a scris mulatra pe contul ei de Facebook.

Internauții au fost alături de Luarette și au încurajat-o. Mai mult, au fost și câțiva oameni care și-au dat cu părerea în legătură cu motivele care ar fi putut duce la apariția vânătăilor.

„Eu de la clesane anticoagulant am vazut asemenea vanatai fix in zona unde este injectat si indiferent de varsta... si se face in brat sau in burta. Asta daca nu a fost lovit fereasca d zeu.

Sanatate multa bunicului!”, a scris un internaut.

După postarea acestui mesaj, Laurette nu a mai venit cu noi actualizări despre starea de sănătate a bunicului.