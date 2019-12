Laurette a fost protagonista unei ședințe foto extrem de sexy. De Crăciun, și-a surprins cei peste 40 de mii de fani cu o serie de fotografii în care poartă un body cu animal print extrem de decoltat. La 35 de ani, mulatra se laudă cu o siluetă care ar face invidioase multe femei și nu se sfiește să pozeze în ipostaze incendiare.

a scris ea în dreptul imaginilor care au primit dute de like-uri de la admiratori.

Fostul soț al lui Laurette s-a recăsătorit în pușcărie

Ciprian Nistor, după ce a divorțat de Laurette, s-a îndrăgostit de o tânără de 34 de ani, cunoscută prin cercurile mondene și a reușit să o convingă să îl ia de soț.

ne-a explicat un personaj cunoscut din lumea interlopă a Bucureștiului, Dan Cioară. De altfel, el ne-a mai dat și câteva detalii despre cei doi ”porumbei”.

”Eu am văzut-o doar o dată pe Raffaella, atunci când s-au căsătorit. El mi-a spus că se însoară, că vrea să îi fiu naș și, normal, am acceptat. Ea a venit, pe 10 iunie, la Penitenciar, a venit cu câteva amice de-ale sale, ca martori, au făcut formalitățile, iar apoi, așa cum prevede legea, a rămas cu el pentru camera nupțială. E o tipă frumușică, am înțeles că a mai și apărut prin presă, e domnișoară de oraș...”, ne-a mai spus Dan Cioară.