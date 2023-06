Lăutarul George Ciucă s-a stins din viață fulgerător, într-un accident cumplit! Familia artistului de 21 de ani e devastată: „De ce el? Nu-mi vine să cred că am ajuns să scriu asta”

In articol:

Tragedie fără margini pentru o familie din Argeș! George Ciucă, un tânăr în vârstă de 21 de ani, lăutar de meserie, a murit într-un tragic accident rutier, care a avut loc în comuna Cosești, din județul Argeș. Din primele detalii privind acest caz, băiatul circula cu o viteză mare, pierzând la un moment controlul volanului, ceea ce i-a adus sfârșitul.

Autoturismul la volanul căruia se afla a ieșit de pe partea carosabilă, s-a lovit violent de un copac și de un autoturism parcat, fiind aruncat ulterior direct în curtea unei case. Ajutoarele au sosit de îndată la fața locului, însă din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului, fiindu-i astfel declarat decesul.

De precizat este că, George Ciucă era un cunoscut artist din zonă, iar acesta era ultimul an la Conservator. Tânărul trecea printr-o perioadă destul de agitată, asta pentru că pe lângă evenimentele unde mergea pentru a întreține atmosfera, acesta urma să-și susțină și examenul de diplomă pentru finalizarea studiilor, iar atunci când a s-a produs tragedia, acesta se întorcea acasă, cel mai probabil obosit.

Familia lui George, îngenuncheată de durere

George mai avea și o soră, cu care obișnuia să cânte la evenimente, iar aceasta, cu ultimele puteri, a scris un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, în semn de omagiu pentru fratele ei.

"Astăzi sufletul meu a plecat, bucuria și mândria familiei mele a plecat, Dumnezeu a vrut să ni-l ia și nu o să știm niciodată de ce el, era pâinea lui Dumnezeu, un copil cu suflet bun și cu toată viața înainte …nu îmi vine să cred că am ajuns să scriu asta despre fratele meu. Dumnezeu să te odihnească în pace și să te apere frățiorul meu că aici nu a mai vrut să te apere, vei fi cu noi și în inimile noastre toată viața ai fost cel mai bun frate ,prieten și copil ne ai făcut mândrii de ține și de sufletul pe care îl ai în fiecare zi. Te iubim enorm de mult! Va mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre, dar o să va rog să nu îmi mai scrieți ,ne este foarte greu și nu pot vorbi încă despre fratele meu la trecut. Va voi ține la curent când îl vom aduce acasă pentru cine dorește să-i fie alături pe ultimul drum", a scris sora acestuia pe Facebook.

De asemenea, și cei ce l-au cunoscut pe George sunt în stare de șoc și nu le vine să creadă că o astfel de tragedie a avut loc: "Toate fotografiile cu tine vor rămâne colorate în niciun caz alb negru…tu ai fost culoare in viața noastră și in viața fiecărui om care te-a cunoscut…doliul îl vom purta in suflete noi, cei cărora ne va fii dor de tine tot timpul…Dumnezeu își cheamă îngerii alături…are nevoie de suflete ca cel pe care tu îl aveai…ne este greu sa ne gândim la tine la timpul trecut…suntem șocați și îndurerați…cuvintele sunt de prisos….și nu au sens în momentul de față…Multumim că ai făcut parte din viețile noastre, mulțumim că ne-ai fost prieten…coleg…și frate de suflet! Aripile să te poarte în cetele de îngeri care te așteptă sa faci parte din corul lor…să îi bucuri și să te bucuri alături de ei…de pacea si de muzica infinită fără de sfârșit! Mă rog pentru odihna sufletului tău și sper să primești lumina pe care ți-o trimit cu inima în împărăția cerurilor! Dumnezeu să te primească de-a dreapta lui,…nu te voi uita niciodată, prieten drag!",„Condoleanțe familiei. Drum lin spre ceruri,prieten drag. Ai plecat prea devreme dintre noi. Dumnezeu are nevoie de tine pentu a încânta îngerii, așa cum ai încântat o mulțime de oamenii pe pamant prin iscusinta si profesionalismul tău la nenumărate instrumente. Nu te vom uita niciodată suflet bun".

