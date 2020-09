Lavinia Pârva a recurs la o schimbare radicală de look!

In articol:

De un an Lavinia Pârva este o fericită mămică.Iubita cântăreață a renunțat la o mare parte din aparițiile televizate, alegând să se axeze pe fiica ei.

Cu toate acestea, bruneta a continuat să păstreze o relație apropiată cu fanii ei de pe internet. Cu fiecare postarepe care o face, Lavinia îi lasă să pătrundă în viața ei, uneori oferind și explicații cu privire la alegerile pe care le face.

La fel a procedat și atunci când a postat prima fotografie după ce și-a făcut o schimbare radicală de look. Vedeta și-a tuns frumosul păr lung care a consacrat-o, pentru că decis să-l facă sănătos.

"Mi-a fost greu să renunț la părul lung, însă am ales părul scurt și sănătos. Ce părere aveți?", a scris Lavinia Pârva pe pagina sa de Instagram în dreptul imaginii!

Lavinia Pârva a închis școala de dans și muzică. Ultimul anunț e din iulie 2019

Lavinia Pârva a închis școala de dans și muzică, intitulată “New Talents by Lavinia”, pe care a inaugurat-o în primăvara lui 2015. La școala din Pipera veneau copii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani, iar cei înscrişi urmau cursuri de canto (tehnică, respiraţie, interpretare), atitudine (spontaneitate, mimică, prezenţă scenică) şi dezvoltare personală (vestimentaţie, frumuseţe şi îngrijire, nutriţie, jocuri logice).

“New Talents by Lavinia” avea și cursuri în timpul vacanței de vară a copiilor. Deși Lavinia a născut un băiețel, în mai 2019, școala și-a continuat activitatea. Pe 12 iulie 2019, pe pagina de Facebook a “New Talents by Lavinia”, a fost postat anunțul: “A venit vacanța si odată cu ea, reluăm cursurile Scolii-Studio de Dezvoltare Artistica pentru Copii - New Talents by Lavinia”.

A fost ultimul mesaj postat pe pagina de facebook a școlii Laviniei, care găzduia anunțuri legate de noile cursuri cam de două ori pe lună. Ocupată cu creșterea copilului, Lavinia nu a mai avut timp de școală, amânând apoi relansarea cursurilor pentru 2020. A venit, însă, pandemia de coronavirus, care a convins-o, se pare, pe Lavinia Pârva, să renunțe definitiv la “New Talents by Lavinia”.

