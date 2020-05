In articol:

Lavinia Pârva l-a părăsit pe Ianis Zicu, după o relație scurtă, care s-a consumat la începutul anului 2011, când Zicu era fotbalist la Poli Timișoara, în orașul natal al Laviniei., a relatat click.ro.

Ulterior, Ştefan Bănică Jr. şi Lavinia Pârva au fost din nou surprinşi împreună de paparazzi în mai multe ocazii, însă Ștefan a confirmat relatia cu Lavinia de-abia în 2013.s-a mai scris în presă. ( vezi ce probleme financiare are Bănică Jr

“El a venit în viaţa mea într-un moment în care altele erau priorităţile şi nu eram focusată să mă avânt într-o relaţie. N-am refuzat totuşi să ies cu el şi să încercăm să fim un cuplu şi, până la un punct, a mers, apoi eu m-am concentrat prea mult pe ce aveam de făcut şi am scăpat din vedere că am un iubit. Era o relaţie la distanţă, noi eram doi oameni extrem de ocupaţi. El e pe val acolo la Timişoara şi eu am aici mult de muncă, ne neglijam unul pe celălalt şi aşa mai bine am pus punct”, a mărturist Lavinia despre relația ei cu Zicu, pentru revista Story.

, s-a mai scris despre Ianis Zicu. Relația dintre Lavinia și Ștefan a rezistat, iar cei doi au devenit soț și soție. În mai 2019, Lavinia a născut un băiețel., a scris Ştefan Bănică Jr pe pagina de Facebook.