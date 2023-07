Lavinia Pîrva a recunoscut ce se întâmplă între ea și Ștefan Bănică Jr, după șase ani de mariaj. Decizia care le-a schimbat viața: "Mereu ne facem timp"

In articol:

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai solide cupluri de lumea mondenă și au căsnicie de invidiat. Chiar dacă de-a lungul timpului au circulat mai multe zvonuri că cei doi ar fi avut probleme în mariaj, se pare că relația lor devine din ce în ce mai frumoasă, odată cu trecerea vremii.

Lavinia Pîrva, secretul unei căsnicii de durată

Dovada o reprezintă chiar spusele artistei, care a mărturisit, într-un interviu recent, că ea și soțul ei au și un mic secret, care îi ajută să mențină vie flacăra iubirii. Iată care este obiceiul de care țin cont chiar și acum, după atâția ani!

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu de aproape un deceniu și sunt căsătoriți de șase ani. Chiar dacă au preferat încă de la început să își țină relația departe de ochii curioșilor, bruneta nu s-a ferit, într-un interviu recent, să dezvăluie care este secretul lor pentru un mariaj fericit. Deși ambii sunt destul de ocupați și implicați în multe proiecte, mereu își fac timp pentru familie. Încă de când s-au cunoscut au acordat o atenție sporită vacanțelor în familie și nu se abat niciodată de la acest obicei, iar acest lucru, mărturisește artista, îi ajută întotdeauna să mențină vie flacăra iubirii.

„Indiferent de cât suntem de ocupați, mereu ne facem vara și timp pentru vacanțe. Am fost deja plecați, vor mai urma și altele”, a declarat Lavinia Pîrva pentru Cancan.ro.

Lavinia Pîrva bifează reușită după reușită

Dacă pe plan personal se bucură de o familie frumoasă, Lavinia Pîrva nu o duce prea rău nici pe plan profesional.

Artista ține pasul cu soțul ei și reușește să aducă și ea venituri considerabile în casă. În urmă cu un an, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a întors și pe scenă, a lansat un nou album și are agenda plină de concerte.

„ Am lansat un nou album. Am păstrat și stilul balcanic, dar am adus și lucruri noi. Am și piese în limba sârbă, dar și în română, mai multe stiluri. Am multe concerte, chiar nu duc lipsă. Agenda e plină” , a mai povestit soția lui Ștefan Bănică.