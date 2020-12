Lavinia Pîrva, dezvăluiri despre relaţia cu Ştefan Bănică, după zvonurile privind divorţul ”Nu ştiu ce ar fi fost cu noi”

Lavinia Pîrva a spus ce relaţie are acum cu Ştefan Bănică, după ce în urmă cu câteva săptămâni au apărut zvonuri că sunt în pragul divorţului.

Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică sunt în pragul divorţului. Aşa suna ştirea care îi dădea separaţi pe cei doi, după ce Lavinia Pîrva a fost surprinsă fără verighetă. Imediat, artista a infirmat zvonul susţinând că ea nu poartă de obicei verighetă.

”Si iata cum se vuieste că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e gradina!”, a fost reacţia Lavinei pe pagina sa de Instagram.

Lavinia Pirva si Stefan Banica sunt casatoriti de cativa ani[Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva, despre zvonul privind divorțul ”Ștefan poartă verigheta”

Acum, Lavinia Pîrva susţine că relaţia ei cu Ştefan Bănică este foarte bună. ”E bine. E o perioadă frumoasă pentru noi. Nu ştiu ce ar fi fost cu noi dacă ne-ar fi prins perioada asta (n.red. pandemia) fără cel mic. Aşa ne-am petrecut timpul cu el. Alexandru cântă la pian cu tati”, a povestit Lavinia despre relaţia ei cu Bănică, de când au devenit părinţi. Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică au împreună un băiețel, Alexandru, de un an şi jumătate.

Cât despre verigheta, bijuteria care a dus la zvonul privind divorţul, Lavinia spune că ea nu o poartă, însă Bănică, da. ”Eu nu port verigheta. Ştefan are multe inele printre ele şi verigheta. Cumva verigheta e în sufletul nostru. Nu divorţez, sunt foarte bine”, a spus soţia lui Ştefan Bănică.

Lavinia Pîrva vrea să cânte cu Ștefan Bănică

Invitată la o emisiune tv, Lavinia Pîrva a dezvăluit că ea şi Ştefan Bănică se gândesc la un proiect împreună. ”La momentul potrivit vom cânta şi împreună. Nu am făcut acest lucru până acum”, a dezvăluit Lavinia Pîrva.