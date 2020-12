Lavinia Pîrva, dezvăluiri din viața de familie. Ce spune soția lui Ștefan Bănică Jr despre cel de-al doilea copil

De când a devenit mamă pentru prima dată, Lavinia Pîrva s-a schimbat radical. În prezent, artista este o persoană mult mai responsabilă și privește viața cu alți ochi. Recent, frumoasa brunetă a fost invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune unde a vorbit despre cum e rolul de mămică, dar și despre cea mai frumoasă etapă din viața sa.

In articol:

Citeste si: Lavinia Pîrva a spus tot adevărul despre divorțul de Ștefan Bănică Jr.! "N-am purtat verighetă de mult timp..."

Pe parcursul emisiunii, Lavinia Pîrva a susținut că mama sa o ajută foarte mult în creșterea și educația copilului. În prezent, soția lui Ștefan Bănică Jr. este o femeie împlinită și fericită alături de familia sa.

Citeste si: Lavinia Pîrva, reacție acidă după ce s-a zvonit că ea și Ștefan Bănică Jr. vor divorța: ”Instanța mă așteaptă zilnic”

Citeste si: De ce n-a intrat PMP în Parlament? Cine a fost împotriva lor - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

„Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa ca mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită.”, a spus Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva a declarat că nu s-a gândit până în acest moment la cel de-al doilea copil

Cu toate că este mamă de doar un an, frumoasa brunetă este întrebată de foarte multe persoane când vrea să devină mamă pentru a doua oară. Lavinia Pîrva a precizat că momentan nu s-a gândit, dar vrea să lase totul să vină de la sine și să nu grăbească lucrurile.

„Nu mă gândesc la asta. Nici nu știu ce o să se mai întâmple în viitor.”, a mai spus Lavinia Pîrva

Lavinia Pîrva[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Spynews.ro