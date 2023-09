Lavinia Pîrva este într-o formă de zile mari! La ce trucuri apelează vedeta pentru a avea întotdeauna o siluetă demnă de invidiat: „Așa mă mențin de ceva timp”

In articol:

Lavinia Pîrva se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Încă de când a intrat pentru prima oară în lumina reflectoarelor, vedeta a cucerit pe toată lumea cu frumusețea sa, dar și cu talentul său muzical. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături întotdeauna.

Mai mult decât atât, nu doar pe plan profesional a bifat reușită după reușită, ci și pe plan personal. Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. De asemenea, din rodul iubirii lor s-a născut și fiul lor.

Chiar dacă este mai tot timpul ocupată, având și o carieră de succes, dar și o familie minunată de care trebuie să aibă grijă în permanență, Lavinia Pîrva este întotdeauna la silueta sa.

Cum se menține în formă Lavinia Pîrva?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lavinia Pîrva este îndrăgită de mulți români. De asemenea, vedeta a fost întotdeauna admirată datorită trăsăturilor sale, dar și trupului demn de invidiat. Fără doar și poate, soția lui Ștefan Bănică Jr. este într-o formă de zile mari, având un trup sculptat.

Ba mai mult decât atât, se pare că nici sarcina nu a afectat-o prea tare, întrucât a revenit imediat la vechea siluetă, în ciuda faptului că avusese retenție de apă.

Chiar și în aceste condiții, se pare că de atunci este întotdeauna atentă la alimentele pe care le consumă și are o dietă echilibrată. De asemenea, artista nu uită nici de antrenamentele din sala de fitness, tocmai de aceea se poate mândri cu faptul că face sport destul de des. În felul acesta reușește să se mențină în formă, dar cel mai important, sănătoasă.

„Nu am mai slăbit în ultima perioadă, așa mă mențin de ceva timp. După ce am născut, imediat mi-am revenit la formele inițiale, nu a durat foarte mult. Nu am făcut eforturi foarte mari să îmi revin pentru că nici înainte nu am fost prea durdulie. Doar când am fost însărcinată am reținut multă apă. Ca să îmi revin, într-un timp foarte scurt, după ce am născut, am fost atentă la ce mănânc și am inclus sportul în activitatea mea cât mai des”, a mărturisit Lavinia Pîrva pentru Click.ro.

Lavinia Pîrva, secretele pentru un trup sculptat! [Sursa foto: Instagram]

