Lavinia Pîrva, reacție acidă după ce s-a zvonit că ea și Ștefan Bănică Jr. vor divorța: ”Instanța mă așteaptă zilnic”

Lavinia Pîrva si Ștefan Bănică Jr. [Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva a răbufnit, după ce s-a zvonit faptul că ea și Ștefan Bănică Jr. vor divorța. Totul s-a întâmplat din cauza faptului că artista nu a purtat verigheta, iar gurile rele au spus că cei doi s-ar îndrepta spre o separare. Nimic mai neadevărat, susține cântăreața. Lavinia și Stefan sunt mai fericiți ca niciodată, după cum spune chiar artista, care i-a luat la rost pe cei care au pornit zvonurile.

Lavinia Pîrva a răbufnit pe internet

In articol:

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce s-a spus că ea și artistul vor divorța. Vedeta a luat situația în glumă, însă a ținut să clarifice lucrurile pentru ca nimeni nsă nu aibă vreun dubiu cu privire la relația ei cu Ștefan Bănică Jr.

Citeste si: Lavinia Pîrva, primele imagini după ce s-a scris în presă că își dorește să divorțeze de Ștefan Bănică! Unde a fost surprinsă cântăreața

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva, la un pas de despărțire de Ștefan Bănică Jr.? Cântăreața nu mai poartă verigheta

Lavinia Pîrva[Sursa foto: Instagram]

”Si iata cum se vuieste că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite.😂 La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e gradina!”, a scris Lavinia.

Ba mai mult decât atât, artista recunoaște că ea și soțul ei sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Iubirea lor crește pe zi ce trece, lucru de care i-a asigura Lavinia Pârva pe internauți.