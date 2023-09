”Le evit pe cât pot” Simona Pătruleasa, secretul unei siluete de invidiat. Cum reușește vedeta Kanal D să arate mereu impecabil?

In articol:

Simona Pătruleasa este una dintre vedetele cu ștate vechi de la noi, care demonstrează zi de zi că timpul nu are niciun efect asupra sa.

Aparițiile sale de la pupitrul știrilor sunt impecabile, la fel și cele din viața de zi cu zi, astfel că multe doamne și domnișoare se întreabă care este secretul jurnalistei.

Simona Pătruleasa, secretul unei siluete de invidiat [Sursa foto: Facebook ]

Simona Pătruleasa sacrificii minime de dragul frumuseții

Ei bine, deși poate s-ar fi crezut că este vorba despre cine știe ce tratamente ori diete stricte, adevărul este altul.

Prezentatoarea spune că are doar câteva reguli de care încearcă să țină cont și nimic mai mult. Consumă des fructe, face sport, dar nu la sală, ci în confortul casei sale și evită dulciurilor, pentru care recunoaște că are o slăbiciune.

”Îmi plac foarte mult fructele. Îmi plac enorm dulciurile, dar le evit cât pot. Cam asta. Nu mănânc seara după 19:00. N-am mai mers la sală. Fac acasă stepper, am gantere, bicicletă, abdomen fac. Nu atât de mult cât ar trebui, dar mă descurc”, a spus Simona Pătruleasa, conform Unica.

Și dacă Mama Natură și puținele sale reguli o ajută să aibă un fizic tras parcă prin inel, despre frumusețea chipului, Simona Pătrulească spune că nici la acest capitol nu are bătăi de cap.

Genele bune moștenite o ajută enorm, fapt ce a făcut-o abia după ce a trecut pragul vârstei de 30 de ani să recurgă la ajutorul specialiștilor în cosmetică.

În rest, menționează vedeta Kanal D, folosește o anume cremă de noapte, una cu factor de protecție solară, evită expunerea la soare și nu exagerează cu machiajul.

Apare zilnic pe sticlă machiată, dar în spatele camerelor de filmat spune că nu optează decât pentru rimel și gloss.

”Eu nu am folosit creme decât foarte târziu, tocmai pentru că eu consideram că nu am nevoie. Mi se părea că mai mult pot să-mi distrug tenul decât să-l ajut. Cred că pe la 30 și ceva de ani am mers prima oară la cosmetică. Mi s-a părut înfiorător să stau atâtea ore acolo. N-am avut răbdare absolut deloc. Am zis că o să se repete peste un an, nu mai devreme. Unele persoane chiar simt nevoia să meargă lunar, eu nu. Am o cremă de noapte și folosesc cremă cu factor de protecție în fiecare zi. Nu ies fără rimel din casă, sunt dependentă de el, un gloss, nu foarte multe. Eu am o trusă (n.red.: de make-up) foarte bine dotată datorită jobului. Eu de luni până vineri trebuie să mă machiez și atunci am o trusă foarte organizată și foarte bine dotată, cum spuneam. Sâmbăta și duminica nu simt nevoia de mai mult de rimel sau gloss”, a mai adăugat prezentatoarea.