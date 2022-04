Legătura dintre Irinel Columbeanu și Bogdan Drăghici, șoferul care a murit carbonizat, după ce a intrat în gardul Ambasadei Rusiei

In articol:

Decesul tragic al lui Bogdan Drăghici, președintele Asociației T.A.T.A, a scos la iveală amănunte surprinzătoare din viața avocatului. Irinel Columbeanu a dezvăluit recent că bărbatul i-a cerut bani lui și Monicăi Gabor pe vremea când se aflau în proces de divorț, pentru a depune mărturie în favoarea unuia dintre ei.

Citeste si: Bogdan Drăghici a divorțat cu mare scandal de prima soție! Dezvăluiri și detalii tulburătoare despre faptele sale: "Există un raport INML care a stabilit în mod terifiant că acest copil a fost abuzat"| EXCLUSIV

Irinel Coumbeanu: “M-a contactat la câteva zile după ce s-a aflat de divorț, mi-a cerut bani”

Irinel Columbeanu a povestit că în urmă cu câțiva ani, când era în plin proces de divorț cu Monica Gabor, mai multe personaje au vrut să intervină în scandal, pentru a depune mărturie în favoarea unuia dintre ei. Printre acestea s-a numărat și Bogdan Drăghici, șoferul care a murit carbonizat miercuri dimineață, după ce a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București.

Bogdan Drăghici, șoferul care a murit carbonizat, după ce a intrat în gardul Ambasadei Rusiei [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Afaceristul de la Izvorani a dezvăluit că Drăghici, care era de profesie avocat, i-a cerut bani pentru a-i lua partea în proces: “M-a contactat la câteva zile după ce s-a aflat de divorț, atât pe mine, cât și pe Monica. Mi-a cerut bani. Am declarat acest lucru și când m-am întâlnit cu reprezentanta Serviciului de Probațiune, fix cam în perioada în care începuse scandalul cu Gheorghe Dincă. Am întrebat dacă declarația mea a contribuit la condamnarea acestuia, dar mi s-a spus că am fost solicitat, ca și alții, pentru a se putea realiza profilul psihologic al acestuia.”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru playtech.ro.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

“A solicitat decăderea mea din drepturile părintești”

Irinel Columbeanu a dezvăluit că Bogdan Drăghici a încercat să obțină finanțare de la el pentru Asociația T.A.T.A,

însă afaceristul a refuzat.

Citeste si: EXCLUSIV| Traian Băsescu lămurește legătura "secretă" cu Bogdan Drăghici, bărbatul care a intrat cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei la Bucureşti: „Nu mi-a fost o figură necunoscută”

Ulterior, avocatul a încercat să se răzbune, așa că a solicitat ca fostul soț al Monicăi Gabor să fie decăzut din drepturile părintești: “În afara faptului că a încercat să mă convingă să contribui și eu la finanțarea Asociației T.A.T.A, ca și pe alți tați care se aflau în curs de divorț, constatând că nu o fac, a solicitat ca președinte al Asociației, decăderea mea din drepturile părintești.”, a adăugat Irinel Columbeanu, pentru sursa citată.