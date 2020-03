Sergiu Ciobotariu, tânărul din Răducani, care a denit viral pe reţelele de socializare după ce joi s-a urcat pe cal şi a mers 40 de kilometri să îşi vadă soţia care tocmai născuse, are o poveste de viaţă cu adevărat emoţionantă care i-a impresionat chiar şi pe poliţişti. Tată a două fete şi de ieri, tătic de băiat, Sergiu a vrut cu orice preţ să ajungă la nevasta lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte.

Bărbatul a povestit că s-a urcat pe cal pentru că nu a fost lăsat să se urce în tramvai, iar bani de taxi nu avea, prefera să le dea de mâncare celor de acasă, decât să meargă el într-o astfel de mașină.

”Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro, care, spre marea surprindere a tuturor, avea să fie „echipat” corespunzător, cu mască și mănuși.

încălecat și a plecat spre maternitate, exact ca într-un basm cu Făt-Frumos

Imediat ce oamenii l-au văzut pe Sergiu în presă au început și să îl ajute. Ei bine, primul a fost Cătălin Moroșanu, care s-a adus acasă la tânăr și, când a văzut condițiile în care trăiește, a luat decizia de a-i cumpăra tot ce este necesar, mai ales că soția abia născuse. Un gest asemăntor a făcut și Florin Morariu, cunoscut ca ”eroul de la Londra”. Acesta a făcut un apel la mobilizare pentru bărbatul pe care îl apreciază.

Știu că trecem printr-o perioadă foarte dificilă, dar mi-aș dori din tot sufletul să putem contribui, fiecare cum poate, la fericirea lui Sergiu, pentru că, până la urmă, orice nație ai fi, important e să fii OM și să ai în preajma ta semeni care sunt tot OAMENI, înainte de orice”, a scris Florin Morariu pe adresa lui de socializare.

putem să îl ajutam pe acest baiat și familia lui

Eroul de la Londra a fost emoționat de tânărul care s-a dus călare la soţie, mai ales că îl cunoștea. Cei doi se știu de ani de zile, iar Morariu nu are decât cuvinte de laudă la adresa lui. ”Felicitari Sergiu! Un om cu o inima curată, ce merită ajutat! Îl cunosc pe acest baiat de foarte mulți ani, locuiește pe șesul Bahluiului și este unul dintre cei mai harnici dintre oamenii necăjiți din Dallas! Sper că mulți dintre noi să nu uităm că și ei sunt oameni și că nu hainele și funcțiile ne reprezintă! Dumnezeu nu doarme niciodată!!!! Cred cu tărie că, în momentele acestea critice ale vieții, putem să îl ajutam pe acest baiat și familia lui!”, a mai scris Florin Morariu.