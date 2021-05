Legătura incredibilă dintre Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021 și Theo Rose. Ce au putut să facă fix în fața iubitului cântăreței

In articol:

Ștefan Borleanu, în vârstă de 26 de ani, este cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite. Deși are aproximativ doi ani de experiență în bucătărie, juratul a fost convins de abilitățile și potențialul concurentului și i-a asigurat un loc în tabăra albastră încă din audiții.

Legătura dintre Theo Rose și Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021

Ștefan Borleanu este din Vâlcea și locuiește de șapte ani în București, unde profesează ca bucătar. Pe conturile de socializare, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu postează fotografii cu diverse preparate și imagini de la evenimentele și restaurantele unde activează.

O poză în care tânărul bucătar de la Chefi la cuțite 2021 apare alături de Theo Rose i-a surprins pe internauți, care au dat frâu liber imaginației. Unii dintre aceștia l-au felicitat pe Ștefan Borleanu crezând că va fi unul dintre finaliștii concursului culinar de la Antena 1, pentru că apare lângă frumoasa cântăreață care a fost la un pas să câștige „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D.

i-a scris un prieten virtual.

Florin Dumitrescu și Ștefan Borleanu

Un alt detaliu interesant este că fotografia cu cei doi a fost făcută chiar de față cu iubitul artistei. În realitate, Theo Rose și Ștefan Borleanu se cunosc de la diferite evenimente, acolo unde concurentul de la Chefi la cuțite gătește, iar finalista de la „Bravo, ai stil!” cântă.

Cine este Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite, sezonul 9

Pasionat de bucătărie, Ștefan Borleanu a renunțat la studiile în inginerie pentru a-și urma visul. În 2017, el s-a înscris la un curs de specialitate, iar mai apoi a intrat să lucreze în diferite restaurante, unde a furat meserie de la bucătarii experimentați.

Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021

Concurentul a fost plecat în SUA timp de patru luni, unde a învățat ce înseamnă cu adevărat bucătăria. „În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok. Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin.

Deci am avut de la cine să învăț, să fur. Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult(...). Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, a dezvăluit Ștefan Borleanu la Chefi la cuțite.