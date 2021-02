Legătura neașteptată dintre Cătălin Moroșanu și Simona Sensual! A salvat-o pe bomba sexy din ghearele deținutului Mexicanu

In articol:

Cătălin Moroșanu de la Survivor România 2021 s-a impus rapid ca lider al echipei Faimoșilor datorită calităților fizice și ambiției pe care le posedă. Luptătorul este însă și un tip extrem de inimos, gata să sară oricând în sprijinul celor care au probleme.

Simona, amenințată cu moartea de Mexicanu! Reacția lui Cătălin

Și asta nu doar de când a început Survivor ci dintotdeauna.

Un exemplu în acest sens este o întâmplare care a avut loc cu mai mulți ani în urmă, atunci când Simona Suhoi (cunoscută la acea vreme ca Simona Sensual) a avut probleme cu un deținut care făcuse o obsesie pentru ea și pentru că aceasta nu-i răspundea la avansuri, a ajuns s-o amenințe cu moartea.

Cătălin Moroșanu, liderul Faimoșilor

” Moartea din Carpați ”, care lupta la vremea respectivă în ring, s-a oferit imediat să-i asigure protecție Simonei, pe care nici măcar n-o cunoștea foarte bine. El a transmis la vremea respectivă un mesaj prin care o încuraja pe tânără să nu se mai teamă de respectivul bărbat.

”Când am auzit că Simona are probleme, m-am gândit imediat să o ajut. Nu mi se pare normal ca toți obsedații să atenteze la viața fetelor frumoase. Cred că acest individ profită de faptul că Simona este neajutorată, doar că acum lucrurile s-au schimbat. Să vedem dacă mai are curaj să se ia de ea”, a declarat Cătălin Moroșanu cu mai mulți ani în urmă. ” Cui nu i-ar plăcea să-i poarte de grijă Cătălin Moroșanu”, i-a răspuns Simona.

Simona Sensual, obsesia deținuților

Bărbatul care a amenințat-o pe Simona Sensual era un deținut poreclit Mexicanu. După ce i-a fost deconspirată identitatea, acesta s-a apărat spunând că a fost pus de Leo de la Strehaia s-o deranjeze pe Simona dar și pe alte fete frumoase din showbiz.

Leo a negat vehement că ar avea vreo legătură cu această poveste.

Moroșanu i-a luat casă lui Sergiu, băiatul de pe cal

Sergiu, băiatul care a plecat cu calul la maternitate

Nu este singurul moment în care Cătălin Moroșanu și-a arătat generozitatea.

Anul trecut, în plină pandemie, el a fost impresionat de povestea lui Sergiu, tânărul care a mers pe cal la soția lui care se afla la maternitate. Moroșanu a aflat că băiatul trăiește în condiții grele într-o comună de lângă Iași și a organizat pentru el o strângere de fonduri în urma căreia i-au fost donați peste 42.000 de euro. Cu banii respectivi, băiatul de pe cal și-a luat o casă.