Keremcem si Özgü Kaya din dragoste si secrete de la Kanal D

Telespectatorii vor fi martorii unei povesti unice de iubire, captivanta si plina de incercari, care va fi oferita, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00. Protagonistii rolurilor principale din „Dragoste si secrete” sunt indragitul artist turc Keremcem, pe care telespectatorii au avut ocazia sa il urmareasca in „Bahar viata furata” (rolul Ates) si in „Dragoste si ura” (rolul Yaman), tot la Kanal D, si frumoasa Özgü Kaya.

Keremcem se afla in industria serialelor de ani buni si a cunoscut deja un succes urias atat in domeniul actoriei, cat si in muzica. Özgü Kaya, tanara actrita de doar 23 de ani, este o fire artistica, iar talentul ei straluceste si in domeniul muzical, ca si in cazul lui Keremcem. Tanara canta la trei instrumente muzicale: vioara, chitara si pian, iar, in prezent, studiaza opera la Conservator.

Asadar, muzica si actoria sunt bucuriile care ii leaga pe Keremcem si Özgü Kaya, iar cei doi fac si duete impreuna, in pauzele de pe platourile de filmare.

In aceasta seara, de la ora 20:00, telespectatorii vor intra in atmosfera povestii serialului; o vor cunoaste pe frumoasa Sevda (Özgü Kaya), o tanara ambitioasa, care si-a dorit dintotdeauna sa devina faimoasa. Succesul ii surade fetei, insa o veste neasteptata ii strica planurile. Fratele ei este rapit de un mafiot local, Pilot, si e in pericol sa fie ucis daca Sevda nu va plati rascumpararea. Pentru a face rost de bani si a-si salva fratele de la moarte, Sevda accepta o “intelegere” cu Uygar Sarıkaya, un afacerist care este indragostit pana la obsesie de ea. Sevda ajunge intr-o situatie fara iesire. Extrem de speriata, ea se adaposteste in casa lui Ali Hüroğlu (Keremcem), alias „Ali Hodja”. In timp ce Ali si Sevda se apropie, Uygar nu are nicio intentie sa renunte la Sevda.

Nu ratati astazi, de la ora 20:00, noul serial „Dragoste si secrete”, cu Keremcem si Özgü Kaya in rolurile principale, la Kanal D. Indragita productie va fi difuzata de miercuri pana vineri, ora 20:00, la Kanal D.