Scandal uriaș în casa Puterea dragostei în ultimele zilele. Manuela s-a certat la cuțite toată săptămâna cu Ella, pe care o consideră o persoană falsă și fără farmec dacă Jador nu este în competiție. "Nu știu ce mai cauți aici? Dacă el nu e, tu nu mai exiști, ți-ai pierdut toată aura", a tunat tânăra la adresa brunetei îndrăgostită de manelist.

Manuela de la Puterea dragostei s-a certat cu Ella! ”I-ai băgat mana în chiloți lui Culiță”

Disputele dintre cele două aveau sa atingă cote maxime în gală, atunci când, într-un acces de nervozitate, Manuela i-a aruncat cuvinte grele Ellei. "Nu mai încerca să faci pe sfânta, că nu îți iese. Te dai pe lângă băieți în pauze și apoi, spui ca îi ești fidela lui Jador. Îmi vine să râd…Ce să mai zic, nu este deloc așa, toată lumea știe ca i-ai băgat mana în chiloți lui Culiță, până și Iancu, fratele lui, mi-a zis acest lucru, dar acum tace să te protejeze. Hai să nu mai ne dăm ce nu suntem, să fim mironosițe, când adevărul este de fapt altul", a acuzat-o Manuela pe Ella în fata concurentilor.

Nimeni nu a știut ce a determinat-o pe concurentă să reacționeze așa, sau de unde avea informațiile despre colega ei din show-ul moderat de Andreea Manea, cert este că ea părea extrem de sigură în afirmații. De aici și întrebarea…

Să fi avut vreo legătură faptul că Manuela de la Puterea dragostei are o legătură cu celebrul Culiță Sterp? Nimic nu pare imposibil, în condițiile în care cei doi se cunosc bine, din Sebeș, acolo unde tânăra deține un salon de înfrumusețare, în plus, defilează și pe podiumurile din localitate. "Eu și Culiță suntem prieteni de foarte multă vreme, suntem apropiați de mult timp, am jucat în aproape toate clipurile lui și, firește, știu multe lucruri pe care, însă, nu le pot spune cu subiect și predicat", a declarat Manuela, în premieră, pentru WOWbiz. ro