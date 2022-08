Legătura neștiută dintre Pepe și Lolrelai! Blondina face dezvăluiri neașteptate: "Este primul meu în mai multe" | EXCLUSIV

In articol:

Lolrelai este invitată în cel de-al 42-lea episod al podcastului “Roxana te dezbracă de secrete”. În interviul acordat Roxanei Nemeș, Ștefania Costache, cunoscută sub numele de Lolrelai, a povestit lucruri neștiute despre părinții ei și despre moartea lor.

Lolrelai, adevărul despre relația cu Pepe

Aceasta a dezvăluit ce s-a întâmplat în fostele ei relații, dar și ce relație a avut cu Iancu Sterp. Lolrelai a declarat că părinții ei au băut încă de când a apărut ea pe lume și că au făcut asta până în momentul în care s-au stins din viață.

Nu multă lume știe, însă Lolrelai scrie versuri pentru artiștii din România. Unul dintre ei este chiar Pepe cu care se pare că are o legătură specială. Blondina nu s-a ascuns și a spus totul despre relația pe care o are cu celebrul cântăreț, dar și cum s-au cunoscut.

"Pepe e primul meu în mai multe. Este primul bărbat care mi-a cântat versurile și este primul bărbat cu care am făcut vlog. L-am cunoscut la studio la Connect-R. Eu scrisesem piesa pentru Connect-R. A venit Pepe, a auzit-o și a spus că e a lui orice ar fi. Ne-am cunoscut acolo, m-a spart modul în care a cântat-o și am mai ținut legătura. A trebuit să semnăm niște contracte, ne-am mai văzut pe la diverse evenimente, că ne învârtim în aceleași cercuri. Acum îi scriu altă piesă, dar mi s-a părut cel mai deschis dintre toți oamenii cu care aș putea să fac genul meu de vlog. Subiectele nu sunt chiar la îndemâna oricui. Dorian Popa mi-a spus că nu are cum din cauza imaginii. Nu poate aborda anumite subiecte, are un public, copii.", a declarat Lolrelai.

Lolrelai și-a pierdut părinții în același an

Lolrelai este foarte bună la capitolul comedie, dar ce nu știu mulți este că ea are o mare dramă în spate. Și-a pierdut părinții la o distanță mică de timp și chiar de cele mai frumoase sărbători. A povestit totul, cu lacrimi în ochi.

"Am experiențe destul de traumatizante și mă bucur că am apucat să îmi iert părinții, să fac pace cu ei. Amândoi au murit spunându-le că îi iubesc. Astea au fost ultimele mele cuvinte, atât față de mama, cât și de tata. Întâmplarea a făcut ca de Înviere să se întâmple și atunci fiind și sărbătoare, nu ne spuneam prea des treaba asta, la sfârșitul conversației i-am spus că o iubesc mult. A doua zi nu s-a mai trezit. Pe tata l-am pierdut în seara de Crăciun, în același an. Ei nu au putut să trăiască unul fără altul.", a mărturisit Lolrelai, în podacstul de pe canalul de YouTube WOWnews.

