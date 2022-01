Legătura neștiută dintre Petrică Mîțu Stoian și ”amazoana” din genericul emisiunii ”Tezaur Folcloric”! Cine era misterioasa femeie de pe cal?

In articol:

Una din cele mai longevive emisiuni din istoria televiziunii române, ”Tezaur Folcloric” a avut-o mult timp la generic pe o misterioasă ”amazoană” care mergea pe un cal alb, pe acordurile unei melodii compuse de Dumitru Farcaș.

Mariana Drăguț, în rolul tinerei de pe cal

Este probabil cea mai puternică amintire pe care românii o au față de această emisiune, realizată ani de-a rândul de regretata Marioara Murărescu.

Figura tinerei de pe cal nu se vedea foarte bine, așa că mulți s-au întrebat cine este misterioasa femeie. Ei bine, tot Marioara Murărescu avea să dezvăluie secretul, cu puțin timp înainte să se stingă din viață.

Geneicul emisiunii Tezaur Folcloric în care apare o misterioasă amazoană călare

“În perioada de început a emisiunii, nici măcar generic nu am avut. Întâi am reușit să găsesc acea melodie, din repertoriul lui Dumitru Farcaș. Melodia aceasta îi era foarte dragă tatălui copilului meu. De fapt, el a ales-o!… iar imaginea e tot din perioada de început. Am făcut niște filmări în Mehedinți, o zonă cu totul specială. Puțină lume știe că în acea zonă de munte și femeile umblă călare. Mulți m-au criticat: „de ce-a pus amazoana aia în generic”? Ei, dar eu am rămas cu amazoana mea! La filmări multe interprete mergeau, conform obiceiurilor zonei, călare. Și Angelica Stoican, și fetele din grupul „Izverna”. Interpreta se numea Mariana Drăguț, una dintre laureatele Festivalului Maria Tanase”, a povestit Marioara Murărescu.

Legătura puternică dintre Petrică și Daniela

Mariana Drăguț s-a născut în comuna mehedințeană Prejna, aceeași din care vin Angelica și Niculina Stoican. Doar 20 de kilometri sunt între Prejna și Izverna, localitatea natală a lui Petrică Mîțu Stoian. Acesta a cunoscut-o bine pe Mariana Drăguț, care i-a și marcat în parte începutul

carierei. Și nu sunt singurele nume importante ale folclorului românesc apărute în munții Mehedințiului. Anica Ganțu, Elena Mimiș-Trancă, Maria Răchiteanu-Voicescu, Gheorghe Roșoga sau Domnica Trop se mai numără printre numele mari apărute aici.

Petrică Mîțu Stoian acolaborat la mai multe piese cu Mariana Drăguț, printre cele mai importante fiind: ”Hora de pomană” sau ”Bine-i să fii măritată”. Din păcate, și destinul Marinaie Drăguț avea să fie unul tragic. Ea avea să moară în jurul vârstei de 40 de ani, de cancer.

