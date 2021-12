Legătura neștiută dintre Tuncay Öztürk, fostul partener al Andreei Marin, și medicul care l-a adus în pragul morții pe Daniel Onoriu. Soția pilotului a dezvăluit totul: "Ne-au dat garanție că are zeci de operații de micșorare"

In articol:

Isabela Onoriu, soția lui Daniel Onoriu, nu mai are lacrimi. Partenera pilotului de raliuri se roagă și speră la o minune, după ce o operație de micșorare a stomacului l-a făcut pe bărbat să se zbată între viață și moarte.

Soția lui Daniel Onoriu: "Nu a ieșit din starea critică"

Isabela Onoriu a dezvăluit, cu vocea tremurândă, că starea de sănătate a soțului ei nu s-a îmbunătățit. Din nefericire, pilotul de raliuri se află în continuare în comă indusă, după ce în urma unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului, făcute în Turcia, a pierdut 4 litri de sânge. Partenera lui Daniel Onoriu a povestit că doctorii de la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde este acum internat bărbatul, au spus că acesta a fost realmente "măcelărit". Potrivit declarațiilor femeii, specialiștii au întrunit o comisie în urmă cu puțin timp, pentru a discuta despre o posibilă nouă operație: "Trecem printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu sunt cuvinte pentru a exprima cum suntem noi acum. Tot ce ne dorim este ca Daniel să se facă bine cât mai repede. El încă nu a ieșit din starea critică. De pe 1 a ajuns la spital și pe 4 l-au reoperat.

Au găsit un dezastru la operație medicii. Măcelărit, mai pe românește. Așa s-au exprimat când l-au deschis, ce i-au făcut medicii din Turcia. Au rămas șocați. Au făcut tot ce este omenește posibil ca să-l țină în viață până acum. El este în viață datorită medicilor și luptei medicilor pentru el. I-au atins o venă principală în Turcia, la pancreas, care a sângerat, iar el nu a știut, pur și simplu. Când a făcut operația asta de micșorare normal că nu s-a gândit la ceva rău. Te duci pentru un bine la spital. Nu s-a gândit că medicii din Turcia îi vor face treaba asta.

El a pierdut 4 litri de sânge. Doi pe gură, i-a vomitat, și doi i-au găsit împrăștiați, când l-au tăiat pe burtă aici, la Floreasca. A făcut septicemie, e o stare critică pentru el. Acum s-a făcut o comisie la Floreasca cu toți medicii, să vadă dacă îl bagă într-o nouă intervenție. Pentru că nici nu-i normal să stea intubat atâtea zile și în comă indusă. Acum așteptăm. Nu poate fi nici transferat, starea lui e atât de critică, încât corpul lui nu suportă transfer în altă țară. Deci e foarte rău, foarte grav.", a declarat Isabela Onoriu, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Legătura dintre Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, și medicul care l-a operat pe Daniel Onoriu

Soția cunoscutului pilot de raliuri a dezvăluit că medicul care l-a operat pe Daniel nu a fost ales întâmplător, ci dimpotrivă, partenerul ei s-a informat destul de mult înainte de a decide pe mâna cui se lasă pentru a face intervenția chirurgicală.

Isabela Onoriu a declarat că ea și soțul ei s-au văzut cu doctorul respectiv în cadrul clinicii lui Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, iar acolo au fost asigurați că bărbatul este un specialist și are multe cazuri reușite la activ: "Ne-am informat, am discutat chiar cu medicul aici, în București. Este clinica pe Grigore Mora (n.r. strada Grigore Mora), a lui Tuncay Öztürk. La clinica lui am fost. Ne-au sunat cu o zi înainte că vine chiar medicul care o să-l opereze. Am fost, am discutat, ne-au dat garanție că are zeci de operații de micșorare, că este specialist. Adică nu s-a operat la un ortoped. S-a operat la un medic specialist în treaba asta.", a încheiat Isabela Onoriu, în cadrul emisiunii amintite.

