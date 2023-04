Legătura neștiută pe care Ramona Olaru o are cu Răzvan Simion și Dani Oțil, în spatele camerelor de filmat: „Cei mai importanți bărbați din viața mea”. Nimeni nu se aștepta să dezvăluie asta

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Recent, însă, aceasta și-a deschis sufletul în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin și a vorbit despre colegii ei de pe platourile de filmare, Răzvan Simion și Dani Oțil, despre care a spus că sunt cei mai importanți bărbați

din viața ei și, chiar și în afara platourilor de filmare, cei 3 au o relație strânsă.

„Ramona Olaru: Este locul pe care eu îl iubesc cel mai mult, atât formatul, cât și pe colegii mei. Dani și Răzvan sunt cei mai importanți bărbați din viața mea.

Ameri Nasrin: În cazul vostru puteți spune că sunteți cu adevărat o familie. Sunteți alături unul de celălalt în momentele importante, poate nu ieșiți în fiecare zi la cafele, dar atunci când trebuie să fiți alături unii de alții, sunteți.

Ramona Olaru: Asta s-a format natural, nu s-a impus. Oamenii din spate văd, până la urmă, capacitatea ta, și știu că trebuie să fii de acolo. Atunci lucrurile se îmbină ușor. Da, mi se pare foarte tare cum s-au legat toate, iar acolo pe platou, timp de 4 ore să te îmbini perfect cu ceilalți oameni, care acum nu mai sunt doar 2 sau 3. Suntem din ce în ce mai mulți. Și în cursul săptămânii, dar și duminica. Mai puțini de 5 nu suntem.”, a fost discuția celor două, în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin.

Ramona Olaru vrea să-și ia o casă curând

În cadrul aceluiași interviu, Ramona Olaru a vorbit despre dorința sa de a-și cumpăra o casă, iar blondina a dezvăluit că acest lucru speră să se rezolve pe cât de repede posibil.

„Vreau să-mi iau casă. Am două pisici și un șoarece și la un moment dat poate iau și un cățel. Tot singură stau, dar măcar să am casa mea. Încerc să o achiziționez cât mai curând. Nu sunt bogată, sunt un pic, dar nu atât de bogată. O parte o să pun bani de la mine și o parte credit, am chestia asta de siguranță, să nu rămân pe zero. Până la finalul anului aș vrea să rezolv treaba asta, pentru că nu vreau să-mi iau un apartament și atât, vreau să iau o căsuță pe care să o am toată viața”, a spus Ramona Olaru, în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin.

