Legătura surprinzătoare dintre Lidia Buble și un cunoscut politician din România: "A fost primul ei job"

In articol:

Lidia Buble a recunoscut în nenumărate rânduri că a schimbat câteva locuri de muncă, până a ajuns să își clădească o carieră în muzică. Solista a fost bonă pentru copiii lui Cristian Olteanu, actual membru PSD.

Citeste si: Lidia Buble și-a îndeplinit visul! Artista și-a pus voalul în cap și a îmbrăcat rochia de mireasă!

Lidia Buble a lucrat ca bonă, prima oară când a ajuns în București

Lidia Buble a declarat că i-a plăcut de mică să fie independentă și să-și câștige singură banii. Artista a mărturisit că a început să muncească de la vârste fragede și a schimbat mai multe locuri de muncă, până a ajuns să facă muzică. Una dintre meseriile pe care vedeta le-a încercat a fost cea de bonă. Pentru că îi plăceau foarte mult copiii, Lidia a acceptat să aibă grijă de copiii lui Cristian Olteanu, actual membru PSD: "Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum. Cred că a fost vorba de câteva luni. Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez.", a declarat Cristian Olteanu, pentru Fanatik.ro.

Cristian Olteanu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

Și cântăreața a povestit cu ceva vreme în urmă despre colaborarea pe care a avut-o cu politicianul, pe când acesta era șeful PNL al sectorului 5 din Capitală: "Sunt o persoană independentă. Am lucrat şi ca bonă timp de un an de zile, să mă întreţin, la şeful PNL sector 5, Bucureşti, Cristian Olteanu. Am mai fost manager de vânzări auto.", povestea Lidia Buble în urmă cu mai mult timp, potrivit Libertatea.ro.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a fost trimisă în judecată de DIICOT

Lidia Buble trece printr-o perioadă dificilă, după ce procurorii DIICOT au trimis-o în judecată pentru că ar fi încercat să mituiască doi agenți de poliție.

Citeste si: Vești bune pentru Lidia Buble! Procurorii DIICOT ar putea cere pedeapsa minimă pentru dare de mită! Situație grea pentru polițiștii mituiți! EXCLUSIV

Potrivit autorităților, artista ar fi recurs la acest gest pentru ca oamenii legii să nu o mai testeze cu aparatul etilotest și să închidă ochii la lipsa unei declarații pe proprie răspundere, pe care vedeta nu o deținea: "Suma de bani primită de către inculpaţi cu titlu de mită a fost remisă de către o inculpată cercetată în cauză, atât cu scopul de a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi sancţionată contravenţional întrucât aceasta nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul pandemiei COVID-19, respectiv nu deţinea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, fapt ce constituia contravenţie conform art. art. 101 alin. (1) pct. 18 din acelaşi act normativ.", se arată în comunicatul transmis de anchetatori.