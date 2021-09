Legendarul dirijor român Sergiu Celibidache, interpretat de actorul John Malkovich, în "Cravata Galbenă". Scenariul proiecției a fost scris chiar de fiul maestrului, Serge Ioan Celebidachi

In articol:

Actorul american John Malkovich va avea onoarea de a interpreta rolul unuia dintre cei mai mari dirijori ai lumii. Potrivit variety.com, acesta îl va intitula pe Sergiu Celibidache în "The Yellow Tie" (n.r.

Cravata galbenă), film bibliografic dedicat acestuia.

La scrierea scenariului a contribuit chiar fiul marelui dirijor

Poiectul va fi cu atât mai interesant, cu cât la scrierea scenariului filmului a contribuit chiar fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, alături de James Olivier. Povestea proiecției îl are în centru pe unul dintre cei mai controversați șefi de orchestră, care apare în două ipostaze cruciale, cea de geniu și cea de "nebun al muzicii clasice".

Filmul urmărește viața lui Sergiu Celibidache încă din adolescență, atunci când a fost alungat de acasă din cauză că dorea să-și facă o carieră în muzica clasică. Norocul i-a surâs și, după zile întregi în care a dormit pe străzi, adolescentul avea să câștige un concurs important pentru el, căci devenea cel mai tânăr dirijor al Orchestrei Filarmonicii din Berlin.

Mai departe, Celibidache se concentrează asupra muzicii și perseverează, ajungând să dirijeze peste 400 de concerte și să își câștige un renume în această industrie.

John Malkovich îl va interpreta pe Sergiu Celibidache la maturitate

Proiecția biografică al lui Sergiu Celibidache urmează să fie filmată în anul 2022, atunci când celebrul actor John Malcovich îl va interpreta pe dirijor la vârsta maturității.

Vedeta americană a transmis și un mesaj cu această ocazie, declarând că se simte onorat pentru atribuirea rolului respectiv: "Sunt încântat și onorat că mi se oferă ocazia de a interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache", a

mărturisit Malkovich, potrivit variety.com

John Malkovich are la activ peste 70 de filme în care a jucat, multe dintre acestea fiind nominalizate la Premiile Oscar. Printre ele se numără "Places", "Heart", "In the Line of Fire" și multe altele, care i-au adus un succes răsunător de-a lungul timpului.