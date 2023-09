Lele, primele declarații despre scandalul cu Dan Bursuc și Florin Salam, în care a fost implicat! Artistul a ținut să lămurească întreaga situație: „Nu a existat niciodată un conflict”

In articol:

În urmă cu mai bine de o lună, în mediul online au apărut mai multe discuții între două mari nume ale industriei manelelor, Florin Salam și Dan Bursuc. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, însă cearta ar fi plecat de la faptul că Florin Salam i-a luat apărarea lui Lele.

Lele, declarații despre scandalul în care a fost implicat

La ceva timp după ce apele s-au calmat, Lele a hotărât să lămurească întreaga situație.

Acum mai bine de o lună, în cadrul unui live pe platforma TikTok, Florin Salam și Dan Bursuc și-au spus cuvinte grele unul altuia, ba chiar s-au și amenințat. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la faptul că Florin Salam i-a luat apărarea lui Lele, iubitul Andrei Volos. Acum, la ceva timp după ce scandalul s-a terminat, tânărul manelist a ținut să lămurească situația și a dezvăluit ce relație are, de fapt, cu impresarul maneliștilor, Dan Bursuc.

„Între mine și domnul Dan Bursuc nu a existat niciodată un conflict, nu a existat niciodată nicio discuție atât de gravă cum s-a speculat. Au fost mici discuții, nu aș avea cum să fiu supărat niciodată pe acest om. A făcut foarte multe lucruri în viața asta pentru mine. Mi-a oferit o meserie, mi-a oferit un viitor frumos și îi voi mulțumi tot timpul, toată viața mea. A avut el niște discuții cu Florin, problemele lor, ei sunt mai mari, să și le rezolve între ei.(...) Ca un tată mi-a fost. Ținem legătura, am vorbit și acum câteva zile la telefon, totul e ok. Nu avem nicio problemă, nu suntem certați.”, a spus Lele, în cadrul unei emisiuni TV.

Lele a muncit mult pentru visele lui

Spre finalul interviului, Lele a mărturisit că orice om are problemele lui și supărări, la fel cum a fost, probabil, și în cazul lui Dan Bursuc. Cu toate acestea, iubitul Andrei Volos a mai menționat că a muncit foarte mult pentru numele său și nimeni nu îl poate trage în jos.

„Domnul Dan Bursuc are și el motivele lui să fie supărat ca orice om. Are și el anumite probleme și se intercalează. Pe mine nu are cum să mă tragă nimeni în jos, pentru că am muncit foarte mult pentru numele meu, am muncit foarte mult la mine ca om... Greșeli avem cu toții, dar important e să ne dăm seama la momentul potrivit de ele.”, a mai spus Lele.