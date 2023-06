Lele rupe tăcerea! Care este, de fapt, relația dintre el și fosta soție?! Cei doi au împreună o fetiță

In articol:

Lele se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, cântărețul nu doar că a intrat în sufletele românilor prin prisma talentului său, dar acesta i-a atras pe admiratori și datorită sincerității, de care a dat dovadă mereu.

Așa s-a întâmplat și recent, căci invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Lele a făcut o serie de dezvăluiri fără perdea din viața sa. Deși urmează să devină tătic pentru a doua oară, căci iubita lui, Andra Volos este însărcinată, cântărețul nu s-a sfiit să vorbească despre relația pe care o are în prezent cu mama primul său copil.

„Da, am rămas în relații ok, pentru copil. Ne creștem copilul. Eu nu sunt genul de om să port dușmănie și nu am avea de ce. Avem un copil împreună, mie îmi vine un copil, am familie, așa e frumos.” , a declarat Lele, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Lele a vrut să se lase de muzică

Lele are o carieră de invidiat în domeniu muzical, însă puțini sunt cei care știu că tânărul a muncit de mic pentru a-și croi un drum în această industrie. Întrebat de Adiță Voicu dacă s-a gândit vreodată să renunțe la muzică, acesta a fost mai sincer ca niciodată și a răspuns pozitiv, explicând și motivul.

„Da, au fost. (n.red. momente în care a vrut să renunțe la muzică). Pentru că, al fel, am fost am cântat la petrecei, la diferite petreceri, și după tot ce am cântat, după munca noastră, după toate astea, vine unul, care e el a băut 3-4 pahare și e el cine e sau cine nu e.(...) Nu am trecut prin lucruri din astea atât de grele, dar le văd ăn fața mea și zic gata, mi se ia. Câteodată zic <<Gata, aș vrea să pun stop Nu mai vreau să mai cânt nicăieri!>>”, a mai spus artistul, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.