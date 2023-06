Lele, totul despre nunta cu Andra Volos: "Mă pregătesc să o iau de soție". De ce au amânat și nu au făcut pasul cel mare până acum | EXCLUSIV

In articol:

Lele și Andra Volos trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Artistul și vedeta se bucură de iubire, dar mai ales de faptul că vor deveni părinți.

Deși momentan nu știu încă sexul bebelușului, artistul și-a dorit un băiețel, în timp ce frumoasa brunetă o fetiță.

După ce au făcut publice primele imagini cu bebelușul prin intermediul WOWbiz.ro, Andra Volos și Lele se pregătesc să facă pasul cel mare. Cântărețul vrea să o ceară de soție pe femeia care îl va face tată, însă plănuiește ca totul să fie o surpriză cât mai frumoasă.

Lele, totul despre nunta cu Andra Volos

Lele este gata să renunțe la statutul de bărbat necăsătorit. Invitați la Online story by Cornelia Ionescu, artistul și iubita lui au vorbit despre planurile de nuntă. Cei doi au preferat să fie totul bine cu sarcina și cu bebelușul și mai apoi va veni și celălalt moment important din viața lor.

Îndrăgitul cântăreț este gata să o ceară de soție pe Andra, însă vrea ca totul să fie perfect și pregătește surpriza prin care îi va face propunerea.

"Încă nu am cerut-o de soție, dar pregătesc ceva! O să fie o surpriză. Așteptăm, mai întâi de toate, să fie bine bebe să știm că e totul bine și după vin toate de la sine. Noi am considerat că nu trebuie să ne grăbim cu absolut nimic. Dacă Dumnezeu consideră că trebuie să se întâmple un lucru într-un fel, atunci el așa trebuie să se întâmple. Nu trebuie să forțăm nimic", a mărturisit Lele, la WOWnews.

Cei doi îndrăgostiți au fost aspru criticați de fani pentru relația lor și multă lume le-a spus că s-ar fi grăbit, însă Andra a explicat că totul a venit foarte natural pentru ei.

"Lumea crede că am forțat toată situația asta, dar la noi a venit totul de la sine și mutatul, am luat-o în glumă. Gura lumii nu poți să o astupi niciodată", a explicat Andra Volos.

Relația dintre Lele și Andra Volos, criticată de fanii vedetelor

Relația celor doi a fost aspru criticată la început, Andra Volos primit numeroase etichete din partea internauților. Despre frumoasa brunetă s-a spus că i-ar fi spart mariajul lui Lele, însă artistul era deja despărțit de 3 ani de soție, după cum a mărturisit chiar el.

"Am avut eticheta aia că uite a spart casa, amanta. El nu a vorbit atât de public, în afară de munca lui și de piesele lui, el nici nu prea a vorbit", a dezvăluit Andra Volos.

Lele a evitat să vorbească despre relația lor, el fiind convins că viața de familie trebuie să fie viață de familie, în timp ce cariera și viața publică este dedicată și trăit în fața fanilor.

"Eu nici la început nu am vrut să vorbesc pentru că oamenii de acasă văd doar ce vor ei să vadă. Munca mea este munca mea, relația este relație. Ce se întâmplă în casă rămâne în casă, ce trebuie să știe lumea este munca mea.

Din cauza acestei etichete care i s-a pus ei, acestor cuvinte urâte, am decis să spus public că suntem împreună. Lumea o eticheta ca amantă, dar eu nu mai am relație de trei ani de zile. Nu a existat așa ceva și tocmai de aceea am decis să ies să spun public.

Tocmai de aceea nici nu am vrut să vorbesc pentru că știam că vor fi fel de fel de comentarii cu oamenii, de aberații pe care le vor spune și am vrut să rămână între noi. E mai important să trăiești o poveste de dragoste în doi, decât în văzul lumii. E mai important să fiu eu fericit în sufletul meu și ea", a precizat Lele, la WOWnews.

Andra Volos povestește cum a rămas însărcinată

Andra Volos a aflat într-un mod cu totul și cu totul special că este însărcinată. Vedeta a crezut că îi este rău de la medicamentele pe care le lua pentru răceală, la acel moment având gripă. Ulterior, Andra a descoperit că urmează să devină mămică și prima persoană pe care a anunțat-o a fost chiar iubitul ei.

"Era o perioadă în care avusesem gripa B și îmi era foarte rău. Am avut febră. Venise asistenta acasă să îmi fac perfuzii și după ce a plecat ea am început să am grețuri cu vomit în continuu. M-am speriat și m-am gândit că poate e de la toate antibioticele pe care le-am luat.

A doua zi am zis să fac totuși un test de sarcină. Am luat două teste, el era la cântare și mă sunase să mă întrebe ce fac. Chiar i-am zis că dacă e îl sun să îi spun să îi fac o surpriză, dacă nu, nu are rost.

Când am văzut testul pozitiv am crezut că leșin. L-am sunat direct pe el, nu am mai avut răbdare să-l aștept să vină acasă. L-am sunat și i-am arătat testul. A început și el să plângă așa de fericire", a povestit ea.

