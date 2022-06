Lena Miclăuș a băut timp de 17 zile doar apă, deși era însărcinată cu fiul ei! Ireal ce s-a întâmplat cu ea după: „Este un sacrificiu.”

In articol:

Lena Miclăuș a luat pe absolut toată lumea prin surprindere cu ultimele dezvăluiri făcute în cadrul unui podcast. Interpreta de muzică populară a dezvăluit că la începutul pandemiei de coronavirus, pe când era încă gravidă cu fiul ei, a luat o decizie radicală, aceea de a ține timp de aproximativ trei săptămâni post negru.

Astfel că în ciuda faptului că era însărcinată, ea a reușit ca timp de 17 zile să bea numai apă.

„Am vrut să țin post când eram însărcinată cu băiatul meu pentru sufletul meu drept mulțumire și nu am reușit decât 3 săptămâni și am fost foarte supărată că nu am putut. Voiam să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru câte mi-a dat. Așa am simțit eu să fac un sacrificiu. Și știam că dacă țin post este un sacrificiu.

La începutul pandemiei am citit cartea ”40 de zile de post” și am ajuns la concluzia că trebuie să țin postul cu apă. Am ținut o zi, apoi s-a prelungit la 3, apoi 5, apoi 10 și am ajuns până la 17 zile în care nu am băut decât apă.

Preotul din sat mi-a spus că e mare lucru, dar atât de bine și de curată cum m-am simțit în acele 17 zile nu m-am simțit niciodată și nu știu dacă mă voi mai simți vreodată”, a povestit artista la Spovedanii Publice cu Dinu Christe.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Lena Miclăuș: „A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea”

La finalul perioadei, solista a dezvăluit că era cu totul și cu totul alt om. S-a schimbat enorm în urma experienței și este convinsă că „minunea” se datorează celor 17 zile în care a băut numai apă.

Citeste si: Cum arătau vedetele în copilărie. Timpul le-a schimbat radical pe unele dintre ele: „Se spune că toți copiii sunt frumoși”

„Eram alt om, eram eu, nu mă deranja nimic, deși sunt fire vulcanică, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Și îmi pare rău că nu am ținut mai mult, pentru că medical vorbind dacă țineam 20 de zile mi se schimba și sângele.

Oricum am văzut pe mine schimbări, aveam ochii mai limpezi. Prima zi mi-a fost ok, a doua zi mă durea capul, a treia zi mi-am revenit, nu mai simțeam foame”, a mai dezvăluit Lena Miclăuș.