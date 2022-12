Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular după gratii. Vestea îngrijorătoare a fost dată de mama sa, cu ochii în lacrimi: ”Să vă rugați pentru copilul meu!”

In articol:

Vestea tristă a momentului vine din spatele gratiilor, acolo unde Leo de la Strehaia a suferit acum un accident vascular cerebral. Starea sa de sănătate este una precară, fiind acum la un pas de a-și pierde viața.

În urma nefericitului eveniment, controversatul afacerist a ajuns de urgență la un spital din București, acolo unde se află și acum, fiind sub atenta supraveghere a cadrelor medicale.

Citește și: Leo de la Strehaia, fascinat de nepoata-transsexual a lui Nicolae Guță! Sonia Ferrari: ”Îmi repeta că sunt frumoasă și mă strângea în brațe” EXCLUSIV

Leo de la Strehaia, în stare gravă la spital

Cea care a făcut totul public este chiar mama lui Leo de la Strehaia, cea care a ieșit recent din închisoare. Femeie este disperată și îi roagă pe toți cei care l-au cunoscut și iubit pe fiul său să se roage pentru sănătatea acestuia.

Conform acesteia, Leo de la Strehaia are un cheag de sânge ce a ajuns de la inimă la creier și care i-a provocat acum AVC-UL.

Citeste si: Soțul unei prezentatoare TV de la noi, idilă cu Loredana Groza!- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

„Sunt amărâtă, vai de capul meu. Să vă rugați pentru copilul meu! Are un cheag de la inimă la creier și au zis medicii că e grav. Să vă rugați pentru el, să îi dea Dumnezeu putere și sănătate! El a făcut bine la toată lumea! El are și alte probleme de sănătate! Medicii au zis că nu se poate fără operație, dar mi-e frică! Nu mai am cuvinte, mă doare sufletul”, este mesajul mamei sale făcut pe YouTube.

Și tot acolo, apropiații lui Leo, cu ochii în lacrimi, au vorbit și ei despre necazul care s-a abătut asupra afaceristului . Toți își pun acum speranțele în mâna lui Dumnezeu și se roagă pentru o minune.

”Singura șansă este Dumnezeu. Să ne rugăm să îi fie bine, nu putem să-l vedem, doar ce știm și noi informații de la medici. E foarte gravă situația, dacă se întâmplă ceva, suntem toți distruși”, au spus cei cărora Leo le-a botezat copiii.

Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular după gratii [Sursa foto: Captura video]

Citește și: Probleme grave pentru Leo de la Strehaia! Trimis în judecată de DNA, ”Prințul” află peste câteva zile dacă merge la închisoare! EXECUTIV

Nu e prima dată când ”Prințul Țiganilor” ajunge în stare critică pe mâna medicilor. În urmă cu câțiva ani acesta a suferit o operație pe cord deschis, a făcut un preinfarct, un salt tensional, dar și un alt atac cerebral.

Atunci medicii l-au avertizat că din cauza stilului de viață haotic pe care-l duce și a viciilor, neputând să se lase de fumat, problemele de sănătate, în timp, i se vor accentua, ceea ce, din păcate, s-a întâmplat acum.