VIDEO| Leo de la Strehaia, alături de Dana Criminala, la scurt timp după ce a ieșit din închisoare! Imaginile cu cei doi s-au viralizat rapid

Leo de la Strehaia este extrem de fericit și împlinit de când a ieșit din pușcărie.

Bărbatul este înconjurat de dragostea și atenția întregii familii. De curând s-a filmat în mașină alături de Dana Criminala, fiul său, nora și nepotul. Leo părea extrem de fericit în preajma lor, iar pe fundal rula melodia lui „Pachete, numai pachete, am dat la multe vedete”.

Maneaua a fost făcută special în cinstea lui Leo de la Strehaia, în urmă cu mai mulți ani, iar în prezent, la scurt timp după ce a fost eliberat, bărbatul o ascultă alături de întreaga familie, bucurându-se de libertate.

Leo de la Strehaia a fost așteptat cu mult fast la eliberarea din închisoare

Leo de la Strehaia este stâlpul familiei sale.

Afaceristul a fost așteptat cu multă atenție la porțile închisorii. Toată familia, prietenii și cei apropiați bărbatului au venit să-l întâmpine.

Sora afaceristului, Olga de la Strehaia, a fost extrem de nerăbdătoare.

Ea a fost prima persoană care l-a îmbrățișat strâns pe Leo. În cinstea eliberării lui Leo de la Strehaia, oamenii au desfăcut sticlele cu șampanie și alte băuturi alcoolice în fața închisorii.

Mama lui Leo de la Strehaia a fost copleșită de emoții. „Patroana” și-a îmbrățișat fiul și le-a transmis chiar și un mesaj dușmanilor băiatului său.

Dana Criminala i-a fost alături lui Leo de la Strehaia în tot acest timp

Leo de la Strehaia trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Dana Criminala, de ani buni. Bruneta nu l-a așteptat la porțile închisorii pe afacerist, deoarece a dorit să lase loc familiei lui.

Așadar, întreaga familie a lui Leo a fost acolo, însă nelipsită a fost și Anca de la Strehaia. Fosta soție a bărbatului l-a îmbrățișat și i-a făcut și câteva urări cu ocazia eliberării.

Dana Criminala a spus pentru wowbiz.ro motivul pentru care ea nu a mers să-l întâmpine la porțile închisorii.

„Am decis împreună cu Leo, mai ales că nu se știa ora la care aveau să îi dea drumul, formalitățile durează foarte mult, așa că de comun acord am luat hotărârea să așteptăm să iasă și apoi ne vom întâlni și așa cred că a fost cel mai bine. Acolo au fost toți ai lui și am spus că nu are rost să mai merg și eu, mai bine îi las pe ei să îl primească. Oricum noi ne văzusem și cu câteva zile înainte.

După ce a ieșit a stat și el cu ai lui, au fost undeva la un restaurant, au mâncat, iar ceilalți au plecat și atunci ne-am întâlnit și noi. Am stat două zile împreună, apoi am mers la spital și a făcut acele investigații, eu apoi am venit acasă pentru că nici eu nu puteam să stau foarte mult plecată.

A mers la Strehaia, era normal să se vadă cu toți ai lui, au petrecut acolo", a declarat bruneta.

Leo trăiește o frumoasă poveste de amor alături de Dana. [Sursa foto: Captură Video]