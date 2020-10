Leo de la Strehaia face gesul rușinos la adresa Ancăi

Leo s-a întors la Strehaia și susține că Anca, mama copiilor lui, a fugit cu un tânăr de 19 ani. Problema cea mai mare este că aceasta a plecat la Pitești cu actele de la casă, care sunt pe numele ei.

Leo de la Strehaia: ”Anca nu e femeia pe care o știți voi! Și-a pus silicoane, botox”

In articol:

Leo de la Strehaia a lansat la adresa Ancăi acuzații extrem de grave, printre care și faptul că i-a fost infidelă. El spune că Anca de la Strehaia nu este cea pe care o știe lumea și că aceasta are obiceiuri sexuale ieșite din comun pentru o țigancă.

Anca de la Strehaia răspunde la acuzații

”Vouă vi se pare normal ca Anca, o țigancă, să-și pună silicoane, să-și pună botox și să mai facă și altceva (cu gura, n.r.)? Nu se face așa ceva la țigani? Ați înțeles? (...) Anca este o femeie pe care voi nu o vedeți... Ea, aparent, nu face așa ceva, dar aparențele înșală. Anca e foarte... cum să vă spun eu vouă... cum este un bărbat afemeiat, așa e ea... e cam nimfomană!”, a spus Leo de la Strehaia pe vlogul său.

Anca de la Strehaia: ”Leo l-a băgat în pământ pe taică-său”

Câteva ore mai târziu, Anca i-a răspuns în termeni duri. Ea i-a transmis că nu va renunța la casa din Strehaia și că-l va scoate pe acesta din ea.

”Tatăl lui, socru-meu, a pus casa pe numele meu, aveam toate pământurile pe numele meu, stația de PECO, parcări, pentru că avea încredere în mine că eu n-o să le vând, n-o să le las niciodată. De ce n-a pus pe numele lui? Sau pe numele soacrei mele? Pentru că nu avea încredere în ei. Soacra mea, când avea galbeni, bani mulți, lua pe furiș de acolo fără să știe el. Ei l-au supărat, el l-a omorât, Leo l-a băgat în pământ în seara aia, când a cerut bani de la el. (...) El a gonit copiii ăia mici de acasă, să stea singur. Un nebun! E nebun la cap, să mă facă în halul ăsta.

Eu nu vreau să-l scot afară din casă, ca un milog. El nu are nici curent în casă, acolo. Când se filmează, trage un fir de la vecinul. E un prost, a rămas prost, a făcut depresie la cap. Un bolnav la cap! Îmi spune el în toate felurile, că eu sunt deformată, că alea... Păi cum arată el, cine se mai uită la el? Un sclerozat ce e! A stat cu Olga la mine în casă, au împuțit casa!

Anca de la Strehaia și-a pus silicoane

Ce vrea, să mă omor? Că dacă mai zice ceva, să fac ceva? Nu mai am liniște, nu mai am nimic din cauza lui. Ce vrea, să nu mă mai duc acasă? Mă duc acasă când vreau, îl scot afară cu toate hainele. Ce vrea acum? Să-l iau, să-l iubesc? Sclerozat, așa, nebun?

Are susținători, pe Olga! Olga e o nebună, Olga n-are familie. Niicodată n-a avut familie. Mergea pe la lume prin casă, stătea câte două trei zile, o dădeau dispărută! Ce știe aia? O împuțită, o știrbă, care n-ar dinți în gură. Și-a scos dinții de aur din gură ca să-i vândă, să-i dea bani lui frate-său!”, a spus Anca de la Strehaia pe vlogul său.

Anca: ”Eu nu sunt ca Olga de la Strehaia, să bag pe toată lumea în pat”

Anca de la Strehaia, care nu a fost niciodată măritată în acte cu Leo, a respins acuzațiile legate de apetitul său sexual. Ea spune că e o femeie la locul ei și nu i se poate reproșa nimic.

”Zice Olga că eu băgam bărbați în pat! Pe cine am băgat eu în pat? Eu dormeam cu nepoțeii în pat. Cum zice ea așa? Păi eu sunt ca ea, cum face ea și bagă... pe toată lumea? Că nu vreau să spun acum, să implic lume, vecini și toate astea. Și Leo spune că am avut peste 500 de bărbați. Nu vedeți că nu judecă, că e nebun la cap? A turbat! Are uitătura aia strâmbă, a luat-o razna. Pe cine am adus eu? Să mă mărit eu? Nu vreau să mă mărit, de ce mă obligă el? Nu vreau să mai aud de el în viața mea”, a încheiat Anca de la Strehaia.