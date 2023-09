Leo de la Strehaia, în lacrimi! Prin ce clipe de groază a trecut la închisoare: „Au vrut să mă omoare”

In articol:

Leo de la Strehaia a ieșit în urmă cu câteva zile din închisoare, după ce și-a ispășit pedeapsa. Au fost clipe cumplite pentru el, deoarece a suferit un AVC, din cauza căruia a fost nevoit să stea 3 luni la pat, ca o legumă.

Leo de la Strehaia, mărturii terifiante din pușcărie

Leo de la Strehaia a stat închis doi ani, iar acum își deschide sufletul și vorbește despre clipele de groază pe care le-a trăit la pușcărie. Recunoaște că a fost în pericol și a suferit cumplit. Leo se miră și nu îi vine să creadă că este în libertate, lângă familia sa.

„A fost foarte greu. Nu îmi vine să cred că sunt în libertate. Am trăit cele mai negre momente din viața mea. Nici nu am crezut că mai ies viu de acolo. Problema asta e. Nici acum nu realizez, nu pot să cred. Doi ani mi s-au părut o veșnicie. Am avut momente când am plâns, mai ales perioada cu boala. M-am îmbolnăvit că am muncit în pușcărie să ies mai repede de acolo.” , a declarat Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, totul despre operația de AVC

Leo de la Strehaia s-a îmbolnăvit grav în închisoare. Mulți, chiar și el, își pierduseră speranța și nu îi mai dădeau zile. Iată că s-a operat și acum este bine și sănătos. În emisiunea lui Adiță Voicu, acesta a povestit despre momentele pe care și le amintește de la spital și cu ce probleme a rămas în urma operației.

„Am fost operat și a fost problema că eu știu când am ajuns la spital, în 20 decembrie, și eu când m-am trezit a fost 28 martie. 3 luni de zile.(...) În perioada asta nu am știu deloc de mine. Nu știu nimic ce am vorbit, ce s-a întâmplat, cum a fost.(...) Nu-și mai făceau efectul medicamentele, trebuia să mă opereze de urgență, dacă nu mă operau muream. M-au operat aici și mi-au scos o parte din craniu, deci e o operație foarte dificilă. Mi-a scos o bucată din el, deci partea stângă eu aici nu o mai am, acum trebuie să preia funcțiile partea din dreapta. Am probleme cu echilibrul, nu pot să merg singur, eu nu mă descurc, nici la baie dacă merg singur nu pot să merg.”, a spus Leo de la Strehaia, la Fiță cu Adiță.

