George Pian, vărul lui Emi Pian, s-a răzgândit și nu mai vrea să-l bată pe Jador. Vloggerul din familia Duduianu a explicat că tot scandalul declanșat de el a fost o glumă, o strategie pentru a-și crește numărul de abonați de pe Youtube. Precizarea a fost făcută inclusiv pentru fostul concurent de la Puterea Dragostei, care s-ar cam fi speriat de declarațiile lui George Pian.

George Pian, vărul lui Emi Pian: ”Jador nu mi-a greșit cu nimic”

”A fost o controversă, o ceartă dacă pot să spun așa, au preluat-o inclusiv știrile de la noi din România. Cred că este controversa momentului, dacă pot să spun așa. Toată lumea se întreabă de ce...

Nașule, sincer, a fost o glumă și este o glumă în continuare. Deja a luat prea multă amploare și n-am vrut să vorbesc despre treaba asta, dar ție îți spun, că ești nașul meu. A fost totul o glumă, la început, la fel cum a glumit el de Vulpița, că ea n-are ce să caute în trending. Asta am făcut și eu cu el... Văzând că a prins treaba asta, am continuat să o fac, eu crezând că fac o glumă.

Nu am nimic cu Jador, cum am mai zis și pe canalul meu de Youtube, nu mi-a greșit cu nimic băiatu’... M-a respectat mereu, îl respect și eu, tot ce am făcut a fost o glumă”, a explicat George Pian într-un video postat pe canalul de Youtube al lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia: ”Jador, George n-are nimic cu tine”

Leo de la Strehaia, gazda acestei discuții, a ținut să-l liniștească și el pe Jador, care acum poate să răsufle liniștit: nimeni nu vrea să-i facă rău.

”Să înțeleagă și Jador... Dacă te uiți la acest filmuleț, George n-ar nimic cu tine, a fost o chestie de glumă, de caterincă, doar că s-a ajuns prea departe”, a spus și Leo de la Strehaia.

”La început am fost cu gândul că-mi voi crește urmăritorii pe Youtube, Jador fiind foarte cunoscut, fanii lui au început să intre la mine pe canal să-mi dea foarte mult hate. Iar pe mine asta nu m-a deranjat deloc”, a mai explicat George Pian.

Cu ceva vreme în urmă, George Pian a făcut câteva înregistrări în care îl atacă dur pe Jador, motivând că nu are ce să caute pe primul loc în trending și că această poziție îi aparține de drept bunului său prieten, manelistul Dani Mocanu.

George Pian, acum ceva timp, despre Jador: ”Pe unde te prind, te bat”

”Fac și eu video ăsta în special pentru... ăsta de Jador. A venit el de la Bacău să fie și el locul 1 în trending pe Youtube că a scos melodiile alea și a început să plângă: ”Aoleu Simina, te-a ... Alex”. Tu un... , ai venit de la Bacău să fii locul 1 în trending.... Da mă, ai dreptate, ai avut locul 1 în trending 2-3 luni cât a vrut Dani Mocanu. Păi ăla e regele hiturilor, ești nebun? Păi cine ești tu mă, că ai cântat pe la tine pe la Bacău când mai murea câinele sau pisica unuia. Tu n-ai un pic de simț de rușine? A venit Dani Mocanu acum și a luat înapoi locul 1. De ce? Pentru că el e numărul 1. Omul, nu că a obosit, s-a plictisit să fie locul 1 și a zis și el cum e să fii locul 2 și 3 și omul s-a supărat acum că te-a văzut că ești pe... și îi era să nu faci vreun infarct, să mori de atâta faimă.

Apropo, vezi că pe data de 20 îmi fată pisica, dacă nu ești prezent, unde te prind, dacă nu te bat. Atât îți spun. Și tu, Desanto, vezi cum stai, că pe tine te trimit înapoi de unde ai venit. Gata cu locul 1, că nu-l meritați! Locul 2, locul 3, luați-le, că nu avem nevoie, dar locul 1, se știe, ăla e rezervat pentru încă 10 vieți de acum încolo, pentru Dani Mocanu. V-am pupat și terminați cu fițele!”, i-a transmis atunci vărul lui Emi Pian lui Jador.