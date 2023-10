Leo de la Strehaia o imploră pe Dana Criminala să se împace cu el! I-a transmis un mesaj public: „Dacă mă iubești cu adevărat, nu te lua după lume!” | VIDEO

In articol:

Leo de la Strehaia își dorește cu orice preț ca Dana Criminala să rămână soția lui și o imploră să-l ierte și să se întoarcă acasă. Omul de afaceri se simte incomplet fără cea care i-a stat alături în ultimii ani.

Bărbatul este disperat și vrea cu orice preț ca Dana Criminala să renunțe la ideea de a divorța, mai ales că femeia i-a fost aproape lui Leo chiar și atunci când acesta se afla în spatele gratiilor. Leo de la Strehaia a fost eliberat din spatele gratiilor la începutul lunii septembrie.

„Dana, te rog frumos, iartă-mă. Vreau să ne împăcăm! Știi că eu te iubesc și nu pot să stau fără tine. Știu că și tu mă iubești...și dacă mă iubești cu adevărat o să te împaci cu mine. Nu contează ce spune lumea. Ce mesaje ne dau fanii la amândoi, nu contează, nu te lua după lume și hai să ne împăcăm!”, a mărturisit Leo de la Strehaia.

Ce a transmis Leo de la Strehaia

Afaceristul susține că-și lasă și familia deoparte numai să se întoarcă la el. Leo îi promite Danei Criminala că va fi un soț așa cum trebuie.

„Vreau să vii să stai cu mine, nu vreau să vină Olga, nu vreau să vină Luci. Mama e mama până la urmă. Pe mama o iubesc și vă iubesc pe toți necondiționat...și Alin...vrea să vină să stea cu mine, dar tot așa nu l-am lăsat eu. El înțelege altfel...mama...sunt din șatră. Din cauza asta, ei nu înțeleg. Dana, te rog să vii să stai cu mine. Te rog răspunde-mi la telefon!”, a adăugat Leo de la Strehaia.

Sponsorul maneliștilor și-a ispășit pedeapsa în Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin timp de doi ani. Leo a fost condamnat într-un dosar de evaziune fiscală.

Ce mesaj are Leo pentru Dana Criminala?! [Sursa foto: Captură Video]

Leo de la Strehaia a ajuns în spatele gratiilor în anul 2021, în urma unei condamnări la doi ani cu executare. Afaceristul a fost cercetat și pentru infracțiuni economice precum înșelăciunea, alături de fiul său, Alin.

În această speță a fost condamnat și Alin la un an și două luni, însă cu suspendare.

De ce s-au separat Dana Criminala și Leo de la Strehaia

Norocul în dragoste l-a părăsit și de această dată pe Leo de la Strehaia. Bărbatul a anunțat în mediul online că Dana Criminala l-a părăsit și a plecat de acasă.

„Dana, să-ți vezi de treaba ta! Eu vă spun sincer, prieteni! Mi-e și rușine să vă spun! Eu nu mai pot să fac nimic pentru că sunt bolnav. Dana a vrut să-mi dea „maratoane” pentru că vrea pulpă de vițel toată noaptea. Ați înțeles?”, a mărturisit Leo de la Strehaia.

Ce mesaj are Leo pentru Dana Criminala?! [Sursa foto: Captură Video]

Afaceristul le-a spus internauților și motivul pentru care Dana și-a făcut bagajele și a părăsit domiciliul conjugal.

Leo a povestit că soția sa, Dana Criminala, l-ar fi părăsit din motive economice, dar și intime. „Danei Criminala îi plăcea numai la bine!”, a adăugat Leo. Bărbatul a continuat să le expună fanilor toate picanteriile și secretele dintre el și soția sa.

„Dana voia numai la bine și când era cash mult. Problema e că dacă pe mine mă lasă Dana voi fi cel mai șmecher bărbat. Voi fi cel mai bine bărbat, dacă eu scap de Dana! Dana m-a lăsat într-un moment în care îmi este foarte greu, cu vederea îmi este foarte greu, cu picioarele umflate. Ea s-a gândit să pună stop relației pentru că eu sunt bolnav. Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei.”, a completat Leo de la Strehaia în urmă cu doar câteva zile.