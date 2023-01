Leo de la Strehaia se luptă să trăiască, pe patul de spital! Întreagă familie se roagă pentru o minune: „E în mare pericol”

In articol:

Leo de la Strehaia trece prin momente grele din cauza problemelor de sănătate. Afaceristul mai avea 3 luni de detenție până să-și ispășească pedeapsa, însă problemele la inimă l-au răpus încă de dinainte de Crăciun. De atunci stă internat în spital, aflându-se în imposibilitatea de a se ridica din pat sau a face vreun fel de efort.

Leo de la Strehaia a suferit în închisoare un accident vascular cerebral la jumătatea lunii decembrie a anului trecut. A fost transportat de urgență la spital, acolo unde află și în ziua de astăzi alături de întreaga sa familie, care se roagă neîncetat ca Dumnezeu să îl țină în viață. Sora lui Leo de la Strehaia a oferit o serie de declarații despre starea de sănătate a afaceristului, dar și despre regulile stricte pe care medicul i le-a impus.

Sora lui Leo de la Strehaia, îngrijorată din cauza problemelor grave de sănătate ale fratelui său

Leo de la Strehaia a ajuns la spital în urma unui accident vascular cerebral acum circa o lună, iar de atunci este nevoit să stea la pat în spital. Familia îl vizitează o dată pe zi și trebuie să țină un regim strict, pentru a-și ține sub control problemele de sănătate.

Afaceristul se zbate între viață și moarte în aceste clipe. Familia sa și medicii au încredere că Dumnezeu va face o minune și în cazul lui, chiar dacă acum se află într-o stare critică.

„Nu s-a ridicat deloc din pat până acum, nu are voie să facă efort. Este internat în spital, în București, l-au adus la urgență. În orice moment e în mare pericol. El are și operația, și probleme cu inima, a făcut și accident vascular cerebral. Ne e frică, în fiecare zi, poate să facă ceva, dar Dumnezeu l-a ajutat, avem încredere în Dumnezeu. E și mama aici, tot neamul nostru, stăm pe la poartă, pe la spital, pe aici, ne rugăm... Avem dreptul la o vizită pe zi. E la regim... Mai are nevoie de o operație, și domnul doctor se roagă la Dumnezeu...”, a declarat sora lui Leo de la Strehaia, conform Spynews.