Leo de la Strehaia, show total după ce a scăpat de COVID!

Mai exact, după ce acum mai bine de două săptămâni, Leo de la Strehaia a dezvăluit că mama și sora lui au avut simptomele clare de coronavirus, de curând, după vindecarea lor, a pus la punct o petrecere de neuitat.

”Suntem într-o situație foarte aiurea, mama se simte foarte rău, Olga (sora lui Leo de la Strehaian, n. red.) la fel, mama la fel. Avem stări de vomă... Toată familia se simte rău... Chiar ieri au murit doi țigani de coronavirus, au stat și au crezut că sunt răciți, nu aveau nimic, și au rămas fără aer, s-au dus la spital, dar era prea târziu. Problema e că sunt și foarte speriat”, a povestit Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, predispus la imbolnaviri

Doar că, probabil vindecați de coronavirus, după ce au tăiat un porc, Leo de la Strehaia, alături de fiul lui, Alin, dar și de sora sa, Olga, au organizat o petrecere de pomină. Dansând cu caltaboșul, în ritm de manele, Leo de la Strehaia și rudele sale par să se fi distrat la maximum și să fi sărbătorit ieșirea din perioada dificilă, ”Prințul Țiganilor” fiind suficient de fericit încât să ”toarne” în el și câteva pahare de vin și să dansaeze fără să dea semne de oboseală, totul pentru a se bucura mai mult de ”pomana porcului”.

Mama lui Leo de la Strehaia, probleme serioase de sănătate

Mi-e frică și de mama mea foarte mult, mi-e frică să nu pățească ceva. Nu știu dacă se știe, dar mama are o rumoră la ficat de 6 cm. De un an de zile nu a mai crescut tumora, dar vă dați seama ce înseamnă acest virus, dacă cumva, l-a luat mama? Este foarte grav! Dacă pățește mama ceva, vă spun de acum, vreau să mor și eu, pe cuvântul meu! Țin foarte mult la ea, la sora mea, la mama mea, la toaăt familia. Prefer să se întâmple ceva cu mine decât să se întâmple ceva cu ei”, a mai spus, aproape plângând, Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, veșnice probleme de sănătate

”Problema este că majoritatea romilor de aici au coronavirus. Iar eu sunt bolnav, am anumite afecțiuni și sunt predispus pentru coronavirus. Am diabet zaharat, tip 1, insulino-dependent, îmi fac de 4 ori pe zi insulină, am avut un infarct, am avut un accident vascular, am probleme cu tensiunea. Vreau să vă anunț că mă autoizolez în casă pentru că am vorbit cu cei de la DSP și mi-au zis că dacă nu vreau să iau contact cu lumea trebuie să mă izolez. Ne vom izola cu toții din familie”, a explicat, zilele trecute, Leo de la Strehaia.