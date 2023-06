Leo Messi, tratat regește la Inter Miami! După Sergio Busquets, David Beckham îi aduce starului argentinian și antrenorul îndrăgit: „Suntem foarte fericiți să îi urăm bun venit!”

In articol:

Leo Messi a semnat cu Inter Miami după despărțirea de PSG. Clubul american încearcă să îi facă starului argentinian acomodarea cât mai lină, prin aducerea la echipă a unor persoane dragi campionului.

Leo Messi nu a semnat prelungirea contractului cu PSG în această vară și a plecat de pe Parc des Princes direct în America de Nord! Campionul mondial a semnat cu cei de la Inter Miami și va juca în MLS, în următorii doi ani și jumătate.

Pentru a-i face acomodarea cât mai lină argentinianului, David Beckham l-a adus la echipă pe bunul prieten al lui Messi, Sergio Busquets, mijlocașul spaniol liber de contract după ce nu a dorit să semneze prelungirea contractului cu FC Barcelona.

Leo Messi și Sergio Busquets [Sursa foto: instagram.com/5sergiob]

Totodată, Inter Miami a anunțat pe conturile oficiale din mediul online noul antrenor al echipei! Este vorba despre Gerardo „Tata” Martino, tehnicianul argentinian care l-a antrenat pe Leo Messi în două rânduri!

Cei doi, Leo Messi și Gerardo Martino, au o strânsă relație de prietenie, potrivit prosport.ro, iar după un sezon împreună la FC Barcelona, 2013/2014, când echipa a cucerit Supercupa Spaniei, și doi ani la naționala Argentinei, august 2014- iulie 2016, aceștia vor lucra din nou împreună.

„Suntem foarte fericiți să putem să-l primim pe Tata la Inter Miami. Considerăm că el este un antrenor care se potrivește ambițiilor noastre ca și club și suntem optimiști în privința a ceea ce putem realiza împreună. Tata a antrenat la cel mai înalt nivel și credem că această experiență ne va fi de mare folos în timp ce ne propunem să concurăm pentru titluri aici.”, a declarat Jorge Mas, acționarul lui Inter Miami.

