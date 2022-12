Leon Dănăilă a ajuns în pragul sărăciei. Neoruchirurgul și-a vândut și propria casă: „Mă simt ca un boschetar”

In articol:

Leon Dănăilă este unul dintre oamenii cu care țara noastră se mândrește la cel mai înalt nivel. În ciuda reușitelor remarcabile pe care le-a avut în medicină de-a lungul timpului, nu duce deloc un trai așa cum ar merita. Din contră, medicul chirurg a ajuns să trăiască de pe o zi pe alta și să își dedice toată viața pentru a-i ajuta pe oameni.

Celebrul medic a adus mari contribuții prin activitatea sa și prin zecile de cărți pe care le-a scris. Recunoscut pentru modestia și simplitatea cu care își trăiește viața, medicul este admirat și valorificat la nivel național și nu numai, reprezentând o figură de seamă în cadrul unora dintre cele mai înalte instituții, cum ar fi Academia Română și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, acolo unde este profesor. La cei 89 de ani, este autorul a 59 de cărți și tratate care abordează subiectul neurochirurgiei și cercetător cu 18 brevete e inventator. Cu toate acestea, duce o viață mai mult decât modestă, în singurătate.

„Nu îmi trebuie avere, când te naști sărac, sărac mori. Azi mă simt ca un boschetar, nu-ți dă nimeni nicio atenție, asta e realitatea. Am rămas sărac, am vândut totul și acest apartament e vândut. N-am nicio avere, n-am nimic. Toate astea pentru oameni. Îmi place să fac bine oamenilor, pentru că vin dintr-un mediu inferior și am văzut cât de greu este, viața e scumpă, o singură dată o trăiești”, a mărturisit medicul Leon Dănăilă într-un interviu.

Leon Dănăilă și-a dedicat viața oamenilor

Leon Dănăilă a sacrificat o viață bună în schimbul fericirii oamenilor. Scopul său principal a fost să lase ceva în urma lui, așa că și-a vândut tot ce avea de valoare. Inclusiv apartamentul în care locuiește este vândut, însă una dintre condițiile stipulate a fost să fie lăsat să trăiască acolo până va pleca din această lume.

„Nu vreau să fac avere, n-am făcut avere din suferința oamenilor. Apartamentul acesta e vândut, dar cu condiția să pot sta aici până mor. Eu sunt mulțumit în situația în care mă aflu, e foarte greu cu singurătatea, că sunt singur de 12 ani, mai greu cu mâncarea. Noroc că sunt magazinele astea, că mai găsești fasole bătută, salată orientală, eu cu astea mă țin. Nu mă pricep să fac mâncare, nici n-am timp. Mai bine scriu”, a mai explicat neurochirurgul.