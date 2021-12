Letiția Moisescu, moment de cumpănă chiar în ziua în care și-a adus gemenii pe lume: „Mi-a fost foarte rău în sala de operații, am crezut că mor”

In articol:

Letiția Moisescu a fost pusă la grea încercare chiar într-una din zilele ce ar fi trebuit să fie printre cele mai fericite din viața ei. Momentul nașterii gemenilor ei a fost umbrit de un episod neplăcut. Aceasta a fost la un pas de moarte în ziua în care și-a adus copiii pe lume și chiar și acum o cuprind fiorii când își amintește!

Artista era infectată cu virusul SARS-CoV-2 la momentul în care i-a născut pe Vlăduț și pe Sasha. Letiția spune că s-a simțit extrem de rău în sala de operații, ba chiar a crezut la un moment că nu va rezista, căci starea ei de sănătate nu era tocmai bună. Totuși, aceasta a avut o singură opțiune: să rămână puternică pentru copiii ei și să treacă peste toate obstacolele.

„Nașterea gemenilor a fost destul de complicată, la modul că eu am născut cu COVID. Mi-a fost foarte rău în sala de operații, am crezut că mor. Am avut tensiunea foarte mare, 24, am trecut prin toate stările, dar sunt o femeie puternică și am reușit. Vlăduț a stat două săptămâni în spital, m-am externat doar cu Sasha. El a avut ceva, nu complicații, s-a adaptat un pic mai greu la mediul înconjurător, la respirație a fost ceva”, a povestit Letiția pentru Fanatik.ro .

Letiția Moisescu, despre rolul de mamă pentru trei copiii

Este artistă cu normă întreagă, dar mai presus de toate este mamă pentru o fetiță și doi băieței. Tot timpul liber îl acordă familiei ei, iar copiii ei sunt cei mai importanți pentru ea.

Deși unii ar putea spune că viața cu trei copii mici este obositoare și solicitantă, Letiția Moisescu se simte binecuvântată să-i aibă și chiar dacă recunoaște că nu e ușor, nu ar schimba nimic la viața ei de acum!

„ Mamă de trei copii nu e ușor să fii, însă când te uiți la ei, uiți de toate. N-aș fi crezut. Când a apărut Daina a fost cea mai minunată zi din viața mea. Mi-am dorit foarte mult copii și i-am făcut, să zic, o idee mai târziu.

E frumos să ai trei copii. Cum se spune și în Sfânta Treim e, ești binecvuvântat cu trei. Viața mea s-a schimbat foarte mult pentru că nu mai e vorba despre mine, e despre ei în primul rând.Și tot timpul când fac ceva trebuie să mă gândesc mai întâi la ei, apoi la mine, să îmi organizez timpul mult mai bine, mă împart și între viața de mamă, părinte și muncă, însă reușesc” , a mai dezvăluit interpreta de muzică populară.

