Lia Bugnar, dovada că încă se mai gândește la Anghel Damian, actualul iubit al lui Theo Rose! Cum s-a dat de gol actrița, în văzul tuturor: „Timpul trece...”

In articol:

Lia Bugnar (53 de ani) și Anghel Damian (31 de ani), actualul iubit al lui Theo Rose, au format un cuplu vreme de mai mulți ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate la un moment dat.

În ciuda diferenței de vârstă care există între ei, cei doi au rezistat împreună vreme de 9 ani, dovedind faptul că vârsta nu este decât un număr atunci când iubești. Povestea lor de dragoste a luat sfârșit, însă se pare că încă au rămas în relații bune, actrița fiind cea care a dat de înțeles în nenumărate rânduri că cel care i-a fost odată partener de viață acum îi este prieten. Iată ce a postat Lia Bugnar în urmă cu doar câteva ore!

După relația cu Lia Bugnar, Anghel Damian a intrat într-o relație cu Theo Rose, stârnind numeroase controverse în mediul online la aflarea veștii. Cu toate acestea, actrița în vârstă de 53 de ani nu ezită să interacționeze cu fostul ei partener și să îi dea credit pe rețelele de socializare, chiar dacă este într-o nouă relație.

Lia Bugnar încă se mai gândește la Anghel Damian?

Mai exact, după ce Anghel Damian a postat în mediul online o fotografie cu el, Lia Bugnar s-a grăbit să distribuie postarea fostului său partener pe InstaStory, vrând să dea de înțeles că mesajul scris de fostul său iubit este relevant pentru iubitorii de teatru.

„Timpul trece. Sau mai bine zis, timpul continua. Se mai duce o zi, o săptămână, o vara si in locul lor vin alte zile, săptămâni si anotimpuri. Ieri am simțit pentru prima oara anul asta aerul de toamna si o dată cu el a venit realizarea ca mai e puțin si reîncepe teatrul. Pe 27 august, la TNB, deschidem noua stagiune cu spectacolul “Si cu pisica ce-ați făcut?”. Suna gongul…Aviz oamenilor pentru care teatrul mai contează.”, este mesajul postat de Anghel Damian și distribuit de Lia Bugnar pe contul personal de Instagram.

În ciuda faptului că nu mai sunt împreună, Lia Bugnar și Anghel Damian au rămas prieteni, reușind ca, după 9 ani de relație, să mențină o atitudine pacifistă unul față de celălalt, chiar dacă tânărul în vârstă de 31 de ani și-a refăcut viața alături de una dintre cele mai de succes artiste de la noi din țară la ora actuală, Theo Rose.

Lia Bugnar, prima reacție după ce s-a aflat că Anghel Damian formează un cuplu cu Theo Rose

În ciuda faptului că relația sa cu Anghel Damian a fost extrem de mediatizată din cauza diferenței de vârstă dintre ei, Lia Bugnar s-a arătat de fiecare dată discretă cu viața sa personală și nu a oferit detalii despre ceea ce trăiește în viața de zi cu zi. Nici de această dată, după ce fostul ei partener, alături de care a trăit vreme de 9 ani, s-a cuplat cu Theo Rose, nu și-a emis părerea, menționând doar că astfel de subiecte de discuție nu se regăsesc pe lista sarcinilor sale de zi cu zi.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, conform Fanatik.