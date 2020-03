Actorii reprezintă o categorie social extrem de lovită de epidemia de carntină, după ce autoritățile au interzis toate spectacolele. Și asta pentru că sunt mulți actori care nu sunt angajați la teatru, ci sunt doar colaboratori și plătiți la spectacol. O realitate tristă care-i face pe mulți dintre ei, ”muritori de foame” în condițiile în care nu mai au voie acum să joace.

Nu este și cazul actriței Lia Bugnar, care nu este doar actriță, ci și regizoare, scenografă și dramarturg. În plus, la finalul anului trecut a participat la un show tv în Asia, alături de Maria Buză, de unde a luat o sumă frumușică, deci a hotărât să-i ajute pe colegii săi nu atât de norocoși ca ea.

Lia Bugnar le trimite bani actorilor săraci, fără spectacole din cauza epidemiei de coronavirus

Lia Bugnar a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant, în care-i îndeamnă pe alți actori să-și ajute colegii.

”Dupa toata tavaleala asta a planetei, e limpede ca vom ajunge cei mai multi dintre noi cat se poate de lefteri. Inca suntem la inceput, inca mai putem trai din economiile mai mult sau mai putin consistente. Doar ca treaba asta cu teatrul n-a fost niciodata democratica, tine mult de noroc, de conjuncturi, de rapiditatea cu care te sui in trenul potrivit la momentul potrivit. Asa ca se intampla de multe ori ca pe aceeasi scena sa se afle actori cu niveluri de trai complet diferite. Nu se vede pe scena, dar se vede la cabina, se vede dupa spectacol cand vine intrebarea "unde ai parcat?" dupa care "pai, hai ca merg si eu incolo, spre metrou", se vede la ramasul dupa la un restaurant "ramanem la o pizza?" si raspunsul "nuuu... ma duc ca... ma duc ca ma asteapta..." "dau eu, hai, te rog, ramai un pic!" "bine, atunci stau un pic.". Toate astea le stim, traim cu ele, se intampla de ani de zile si asa va fi mereu. Doar ca zilele astea nu mai e vorba despre o pizza, nu mai e vorba despre "doamne, ce frumos palton ti-ai luat" "da, au fost reduceri la Stefanel, l-au lasat de la 1700 la 800 de lei" - adica banii pe care ii castiga unii dintre actori pe luna. Zilele astea e vorba despre supravietuit cat de cat, la limita, despre iesit din criza fara boli de stomac, despre un acoperis deasupra capului. Fiecare dintre noi ne stim colegii, prietenii pentru care spectacolul "ala" era singurul din care isi duceau zilele de la o luna la alta. Fiecare dintre noi ne stim colegii, prietenii pentru care viata era o echilibristica permanenta iar acum a devenit un zbor in picaj fara plasa de salvare. E simplu de tot, pune mana pe telefon si dupa o minima conversatie, arunca intrebarea "Cum te descurci cu banii?". E simplu, nu-ti trebuie nicio lege care sa te incurajeze sa faci asta, nu-ti trebuie niciun fel de organizare publica. Pune mana pe telefon si intreaba "zi si mie ce cont ai", dupa care vezi de ce te poti lipsi in clipa asta. Eu fac asa pentru ca nu-mi plac complicatiile, pentru ca am convingerea ca distanta cea mai scurta dintre doua puncte e linia dreapta”, este mesajul postat de Lia Bugnar.