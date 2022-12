Lia Bugnar uimește din nou! Ce a spus despre Theo Rose, după ce a aflat că artista este însărcinată cu Anghel Damian: "Este mai bine să mergi pe burtă"

In articol:

După despărțire, Anghel Damian și Lia Bugnar au continuat colaborarea și proiectele pe plan profesional.

Celebra actriță chiar a scris scenariul serialului în care joacă Theo Rose, actuala iubită a regizorului, dar, cu toate acestea, cele două nu au vorbit niciodată. O mărturisește chiar Lia Bugnar, care a dezvăluit că nu o cunoaște personal pe tânăra artistă.

Lia Bugnar nu a vorbit niciodată cu Theo Rose, deși fac parte din același proiect: "Eu stau acasă și scriu, nu prea am legătură cu actorii din serial!"

Au trecut câteva luni de când Theo Rose și Anghel Damian și-au oficializat relația în spațiul public, și tot atâtea de când artista și-a făcut debutul în actorie, într-un serial regizat de actualul ei iubit. Cântăreața nu este, însă, colegă numai cu Anghel Damian în cadrul proiectului în care joacă rol de protagonistă, ci și cu fosta parteneră a bărbatului.

Lia Bugnar a este scenarista peliculei, dar nu a vorbit niciodată cu Theo Rose. Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că nu are niciun fel de legătură cu tânăra: "Eu nu am vorbit în viața mea cu Theo Rose. Presupun că ne referim la acea fată(...) care cântă, nu? Eu sunt scenarist, eu stau acasă și scriu, nu prea am legătură cu actorii din serial, decât cu cei cu care mă știam de mai demult. Ei îmi mai scriu și îmi mulțumesc pentru diverse lucruri.", a povestit Lia Bugnar, pentru click.ro.

Lia Bugnar [Sursa foto: Instagram]

Prima reacție a Liei Bugnar, după ce a aflat de sarcina lui Theo Rose

Întrebată dacă i-a felicitat pe Anghel Damian și Theo Rose că vor deveni părinți, Lia Bugnar a avut ținut să sublinieze că nu are nicio relație cu artista și că o astfel de veste ar trebui tratată cu discreție și delicatețe în spațiul public: "Cu actrița din rolul "Vera" nu am o relație. Și, în afară de asta, ați vorbit de o sarcină?... Cred că orice lucru de început are delicatețea lui, timiditatea lui și cred că nu trebuie pus pe toate tarabele pentru că este mai bine să mergi pe burtă la astea, deoarece lucrurile trebuie să se întâmple așa cum trebuie.

Nu trebuie să fie un subiect de ziar (n.r. – sarcina lui Theo Rose) pentru că sunt atât de multe lucruri delicate la o asemenea situație și trebuie lăsate să se întâmple în felul lor, în armonia lor.", a declarat Lia Bugnar, pentru sursa citată.

Theo Rose și Anghel Damian, alături de colegii lor de pe platourile de filmare [Sursa foto: Instagram]