Licitaţie pentru unul dintre cei mai promiţători fotbalişti români: "Vor veni mai multe cluburi să îl vadă"

Ianis Dobrescu este un nume care momentan nu spune mare lucru, dar care în viitor ar putea deveni un fotbalist important pentru România. La doar 15 ani, Dobrescu a atras deja atenţia mai multor cluburi din Italia, a dezvăluit agentul său, Florin Manea.

Ianis Dobrescu, aproape de un transfer în Italia

Fotbalul românesc nu duce lipsă de talente, iar ultimul exemplu este Ianis Dobrescu, un tânăr de doar 15 ani din Deva, care a atras atenţia mai multor cluburi importante din Europa. Borussia Dortmund, Genoa, dar şi alte echipe din Italia îl doresc pe tânărul atacant, conform prosport.ro. Agentul jucătorului, Florin Manea, a declarat însă, că cel mai probabil, Dobrescu va ajunge la Genoa, unde va fi coleg cu un alt jucător român de mare perspectivă, Radu Drăguşin.

"De Ianis Dobrescu, mie îmi place foarte mult și muncește foarte mult și avem interes de la foarte multe cluburi. 99,9%, cei care au plecat la 16 ani afară nu au reușit și s-au întors înapoi, singurul care a reușit pot să spun că a fost Radu Drăgușin, care în continuare joacă bine și nu s-a întors în țară. Sper ca Ianis să fie al doilea care reușește. Soția mea este din Deva și vărul soției mele este profesorul lui la liceu și îl știu pe Ianis de la 10 ani.

M-a sunat vărul soției și mi-a zis «Am un copil, dar are 10 ani», i-am spus «Caută-mă în 5 ani, nu am ce să fac cu el». Am ținut legătura cu el și eu cu tatăl lui vedem lucrurile la fel, el este și antrenorul lui. La sfârșitul lui februarie o să plece în afară la un club, nu îl duc la mai multe pentru că o să vină celelalte să îl vadă la acea probă. Îl duc la Genoa. Trebuia să mergem în decembrie, dar trebuia să aibă 15 ani. Probabil că în ianuarie, anul viitor, se va transfera", a declarat Florin Manea la prosport.ro.

Dobrescu e fan FCSB şi Barcelona

În Deva, Ianis Dobrescu este deja un mic star. Într-un interviu acordat unei publicaţii locale, tânărul atacant a recunoscut că este un mare fan al lui FCSB şi că i-ar plăcea să îmbrace tricoul echipei patronate de Gigi Becali. Dobrescu ţinteşte sus, iar marele său vis este să joace pentru Barcelona.

"Din România mi-aș dori să joc la FCSB. Vreau să ajung jucător la FC Barcelona. Eu zic că se poate, cu multă muncă și seriozitate", a spus Dobrescu pentru Mesagerul Hunedorean.

