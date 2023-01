Licuță, un tată din Vaslui, o caută cu disperare pe fiica sa! Bărbatul nu și-a pierdut speranța nici după 25 de ani de la dispariție. Este uluitor ce făcuse fata cu un an înainte să dispară: „Avea 21 de ani”

In articol:

În urmă cu 25 de ani, Mirela Cristina Roznov a dispărut fără urmă, iar de atunci, nimeni nu a mai primit nicio veste legată de fată. La vremea respectivă, aceasta avea vârsta de 21 de ani și ar fi fost văzută pentru ultima dată în zona gării din Vaslui.

În cadrul unei emisiuni TV, Licuță în vârstă de 69 de ani, tatăl Mirelei, povestește că era divorțat de mama fiicei lui, iar tânăra locuia alături de fosta lui soție. Bărbatul, însă, era plecat peste hotare, iar abia când s-a reîntors în țară a anunțat autoritățile de dispariția fetei lui, căci nimeni nu apelase la ajutorul oamenilor legii până la venirea lui.

"Eu am fost plecat la turci și când am venit înapoi nu am mai găsit-o. Soacra mea mi-a zis că fata a dispărut. Mirela Cristina Roznov o chema. Când a dispărut avea 21 de ani. A dispărut în 1998.(...) Când a dispărut nu a dat-o nimeni la Poliție până când nu am venit eu.", povestește Licuță.

De asemenea, Licuță a mai povestit că tânăra fusese la o mânăstire, însă familia nu a lăsat-o să se călugărească, așa că s-a întors acasă.

Licuță crede că mama Mirelei știe unde se află fata lui

Totuși, la un an distanță, aceasta a dispărut fără urmă. Tatăl Mirelei spune că ultima dată fiica lui a fost văzută în gara din Vaslui:

Apropiații susțin că Mirela a plecat de acasă având asupra sa buletinul, permisul de conducere și suma de 15 lei. În același timp, Licuță este de părere că mama fetei știe unde este aceasta, însă nu vrea să-i spună.

Persoana care a văzut-o ultima dată pe Mirela Cristina este o rudă, respectiv un văr, care a povestit că el și soția lui lucrau la un bar din zona gării, iar într-o zi tânăra a mers acolo cu o fată. Cei doi soți au întrebat-o unde merge, însă fata nu le-a dat niciun detaliu.

Totuși, atunci când bunica Mirelei a auzit că nepoata ei este dispărută, femeia a spus că este de părere că fata a fugit de acasă, iar acest lucru nu o miră, căci locuia alături de mama ei și tatăl vitreg, care ar fi abuzat-o sexual și ar fi bătut-o.