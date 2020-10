Agresorul lui Aramis, trimis deja în judecată pentru tentativă de omor

Clanul Duduianu este tot mai slăbit, după moartea lui Emi Pian. Un alt lider important al grupării a fost bătut și băgat în spital de un bărbat care face parte dintr-un clan rival, din Craiova. Aramis Duduianu a ajuns la Spitalul de Urgență Craiova după o confruntare cu un anume Alexandru Nicușor N., care a este acum acuzat de tentativă de omor și a fost trimis deja în judecată. În proces, Aramis Duduianu are calitate de parte vătămată.

La începutul lunii trecute, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a propus arestarea preventivă a lui Alexandru Nicușor N., pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor asupra lui Aramis Duduianu. Instanța a admis cererea procurorilor și l-au trimis pe acesta în spatele gratiilor.

Câteva săptămâni mai târziu, Anaser, fratele lui Aramis, a avut o confruntare cu membrii clanului Chiciu din Craiova, la Birmingham. Aceștia s-au certat și l-au bătut pe Anaser, considerat unul dintre cei mai duri interlopi din România. Acesta s-a enervat și, deși abia se mai ținea pe picioare, a urcat în mașină și a intrat cu ea în localul unde avusese loc bătaia. Ulterior, Anaser a ajuns la spital și a fost plasat sub supravegherea poliției, el fiind căutat internațional în dosarul șantajării unor maneliști celebri.

Moartea lui Emi Pian, sfârșitul supremației Duduienilor

Nu este foarte clar dacă cele două incidente au legătură între ele, sau dacă Anaser a încercat cumva să-și răzbune fratele bătut în Craiova cu puțin timp înainte. Oricum, coincidența este una destul de mare. Una peste alta, clanul Duduianu pare din ce în ce mai slăbit, cu mulți lideri aflați în spatele gratiilor sau prin spitale. Emi Pian era văr cu frații Anaser și Aramis, iar cei doi erau considerați printre favoriți pentru a prelua rolul de lider al grupării.

Aramis, doborât a doua oară, anul acesta

În primăvara acestui an, Aramis au mai fost pedepsit fizic o dată, de data aceasta în București. El a încercat să pătrundă la o petrecere dată de familia Vasiloi pentru a-i cere socoteală lui Florin Salam, care nu a participat la un eveniment dat de Duduieni. Aramis s-a trezit atunci înconjurat de cei din familia Vasiloi și ar fi fost pus la pământ de Costeluș Litrașu, un interlop în plină ascensiune din Chiajna. Acesta a organizat, ulterior, un adevărat măcel în care victimă a căzut și fratele Alinei Pană de la Exatlon, care a fost înjunghiat și împușcat de gașca lui Litrașu. Acesta a fugit din țară după acesta eveniment, însă ulterior s-a predat singur.

Aramis Duduianu și Grațian Pian, fratele lui Emi

După connfruntarea cu Vasiloi, Duduienii au încercat să ascundă adevărul, spunând că nu a existat nici o bătaie. Până la urmă, tot Aramis s-a dat de gol, într-un live pe Facebook. „Am fost la țiganii ăștia. Nu am fost pe scandal, dacă mergeam pe scandal mergeam cu 100.000 de oameni. Am fost singur să vorbesc cu Florin Salam despre o petrecere. Au sărit pe mine, nu au fost activi să mă omoare, să mă taie, n-au fost capabili. Sunt bine, sănătos, nu am belea cu nimeni”, a spus Aramis, care a intrat în direct tocmai pentru a demonstra amicilor că e bine-sănător și mai puternic decât oricând.