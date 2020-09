Costel Corduneanu

Clanul Cordunenilor este cel mai de temut clan din zona Moldovei, care însă își va pierde un membru de bază: Costel Corduneanu, liderul clanului, a decis să se retragă din lumea interlopă!

Barbatul a anunțat că vrea să stea cât mai departe de lumea ilegalităților și se va apuca de scris cărți. Costel Corduneanu are deja idei despre ce va scrie: o carte va fi despre viața lui, una despre justiție, iar cea de-a treia va fi despre penitenciare.

Costel Corduneanu a luat o decizie de a-și schimba viața la 180 de grade după ce a fost eliberat din închisoare.

"Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România", a declarat Costel Corduneanu, pentru BZI.ro Marele luptător olimpic, devenit liderul clanului Cordunenilor, a povestit că puşcăria nu este ușoară și nu mulți trec uc brio peste această perioadă. După sașe ani petrecuți după gratii, Costel Corduneanu își dorește acum să se axeze pe familie, pe copii și pe nepoți, vrând să-și așterne cunoștiințele pe paginile cărților. clanul Cordunenilor

"Am ieșit din pușcărie unde am stat 23 din 24 de ore în celulă. Stare mea de sănătate nu mi-a permis să ies mai mult la activități. A fost o perioadă grea. La pușcărie nu este ușor. Pentru cei slabi de înger sau pentru cei care intră fără o recomandare e foarte greu. Eu nu mă plâng de pușcărie, a trecut. Vreau în schimb să nu mai ajung acolo. Am 50 de ani, vreau să am grijă de copii, de nepoți. Nu mai vreau să am probleme cu legea. Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau. Mi-a ajuns. Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic", a continuat Costel Corduneanu, pentru sursa citată.